《單身即地獄6》確定製作 製作團放話升級火辣指數

▲《單身即地獄 5》結局精彩，林琇濱、朴喜珗配對成功。（圖／翻攝自IG@netflixkr）

《單身即地獄5》結局精彩 林琇濱、朴喜珗成功配對

Netflix戀愛實境節目《單身即地獄5》才在2月10日播出大結局，官方今（12）日火速宣布確定製作第6季，延續「收視不敗」神話。從第1季打進Netflix全球Top 10電視（非英語）榜單，到第5季衝上全球Top 10非英語類第2名，《單身即地獄》一路刷新紀錄，如今第6季正式啟動，製作團隊也親自放話要再升級火辣指數，戀綜宇宙直接再開一扇門。Netflix今天表示：「《單身即地獄》第6季確定製作，將延續收視不敗的神話。」製作人金在元、金正賢、朴秀智也同步回應，多虧粉絲一路以來不變的支持，節目才能走到全新一季，未來會持續傾聽觀眾意見，打造更火辣、更進化版的《單身即地獄》。《單身即地獄》2021年首度推出，第1季成為韓國綜藝首度打進Netflix全球Top 10電視（非英語）榜單的作品，第2季連續4週入榜，第3季更是連續5週穩居全球Top 10前段，橫掃31國榜單，第4季創下歷季首週最高觀看時數，第5季則在全球Top 10非英語類別衝到第2名，寫下系列最佳成績。這次第5季的大結局也沒有讓觀眾失望，撞臉宋仲基的男嘉賓林琇濱與畢業於美國卡內基美隆大學的學霸女朴喜珗成功配對，牽手離開地獄島，為本季畫下句點。節目播出當晚，林琇濱的好友在IG限時動態PO出兩人私下守在電視機前收看大結局的畫面，角落韓文寫著「被教訓了ㄎㄎㄎ」，畫面中兩人有說有笑，氣氛自然，立刻引爆網友聯想「兩人應該是真的交往了」。這段限動被轉到Threads後迅速擴散，在台灣粉絲圈掀起討論熱潮，貼文吸引超過35萬人次瀏覽，留言區清一色圍繞兩人是否真的在交往，從穿同款外套到私下互動細節，全被網友逐格放大檢視，也讓第5季的話題熱度延燒到戲外。