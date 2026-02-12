我是廣告 請繼續往下閱讀

去年賽季在統一7-ELEVEn獅投出10勝優異成績的飛力獅（Felix Pena），新球季將轉戰墨西哥聯盟，猶加敦獅子隊今（12）日官宣，正式網羅飛力獅入隊。獅隊領隊蘇泰安表示，祝福飛力獅轉戰墨聯有好成績，後續不排除有繼續合作的可能。飛力獅過去飽受手指破皮影響，無法延長投球局數，去年來台後找到解方，透過「指甲光療」，解決長年的困擾。現年35歲的飛力獅，去年來台發展，展現極佳的壓制力，開季曾繳出連續23.1局無失分的紀錄，為中職史上第2長。然而飛力獅過去深受手指破皮的困擾，幾次先發皆因手指破皮流血導致投不滿5局，獅隊也一直在尋找解方，最後透過球探吳國豪的建議，飛力獅接受「指甲光療」，解決長年的困擾。最終飛力獅例行賽出賽21場，投127.1局，拿下10勝3敗，防禦率1.91，不過季後賽表現不盡理想，對樂天桃猿僅投5.2局就失掉5分，防禦率7.94。休賽季獅隊雖將飛力獅列為續約洋投人選，但始終無法達成共識，獅隊也同步進行其他洋投補強，除了續約的布雷克（Brock Dykxhoorn）、獅帝芬（Jackson Stephens），還簽下新洋投喬登（Jordan Balazovic）、銳力獅（Denyi Reyes）。雖然獅隊開季已經備妥4洋投，但仍持續尋求第5號洋投，除了飛力獅外，仍有2至3位人選，獅隊領隊蘇泰安表示，飛力獅是球隊第5號洋將人選之一，今年轉戰墨西哥聯盟，祝福選手在墨聯有好的成績，後續不排除有繼續合作的可能。猶加敦獅子隊今日官方社群上正式宣布網羅飛力獅，另外也提到，飛力獅擁有6年大聯盟經驗，曾在洛杉磯天使隊時期，與隊友科爾（Taylor Cole）締造「接力無安打比賽」。