腎臟病友別再吃湯泡飯 醫：年糕、米糕糖尿病避免

農曆春節將至，團圓飯的餐桌上少不了佛跳牆、年糕、滷味與各式零食飲料。台北慈濟醫院腎臟內科醫師王奕淳表示，每逢年後回診，約有3成腎臟病患者出現腎功能惡化或血壓升高的情形，往往與年節期間飲食過於重口味、作息紊亂密切相關。王奕淳醫師提醒，年菜不是不能吃，而是要懂得怎麼選、怎麼吃，才能開心過年、同時守護腎臟健康。年節料理豐盛美味，但暗藏許多「隱形地雷」。王奕淳說，以常見的佛跳牆為例，集結多種肉類、乾貨與高湯，經長時間燉煮後，鹽分與礦物質濃縮在湯頭中，看似一碗暖胃補品，但若其他年節常見的加工肉品，如香腸、臘肉、滷味，則含有大量鹽分與磷添加物，也容易在不知不覺中造成身體負擔。王奕淳指出，上述飲食不僅對腎臟病友影響明顯，一般民眾、三高族群，甚至是孩童，即便短時間內攝取過量，也可能增加腎臟與心血管的壓力。王奕淳說明，腎臟負責調節體內水分與電解質平衡，當攝取過多鹽分時，身體會滯留水分，導致血壓上升，長期下來容易損傷腎臟微血管，形成「高血壓傷腎、腎病又加重高血壓」的惡性循環。因此，年節期間特別需要留意鹽分攝取，避免讓腎臟在假期中過度加班。針對糖尿病與腎臟病友，更應謹慎注意年節的飲食內容。王奕淳提到，過量攝取精製糖，容易使糖尿病患者血糖上升，進而增加腎功能惡化的風險；因此年糕、米糕等高升糖食物，或含糖飲料、零食，都是糖尿病患者應避免的過年飲食。王奕淳建議腎臟病友可透過簡單的習慣調整，降低飲食負擔，蔬菜可先以清水汆燙後再拌炒或涼拌，有助於降低鉀與磷含量；烹調時減少醬料與湯汁，避免「湯泡飯」、「拌飯吃」的習慣。若想在過年期間解解嘴饞，可選擇茶葉蛋、堅果或蘇打餅乾取代高糖零食，並留意份量，避免一次攝取過多。此外，王奕淳也分享多項具有吉祥寓意的蔬食食材，把握「少糖、少鹽、食材先燙、不喝湯」的料理原則，打造「減糖護腎的年夜飯」：1.寓意「花開富貴」，含多種抗氧化營養素，增加飽足感，有助於控制熱量攝取2.諧音「多福」，優質植物性蛋白來源，適量攝取有助維持肌肉量。3.象徵「好彩頭」，富含膳食纖維，磷、鉀含量不高，幫助解膩。4.象徵「遇見平安」，消化速度較白飯慢，有助於穩定血糖。5.象徵「團圓」，富含膳食纖維與多種礦物質，促進腸道健康。年節飲食重點不在於完全忌口，而是掌握原則、適量享用。王奕淳提到，聚餐後可適度補充水分，幫助身體代謝，並維持規律運動與良好作息，避免熬夜；多一分留意，就能讓腎臟少一分負擔。