中華職棒（CPBL）衛冕軍樂天桃猿，今（12）日公布今年上半季8大主題日，3月28日、29日開幕戰於臺北大巨蛋舉行，將發放隊史首枚冠軍戒指零錢包、小卡等多項限定贈品，5月8日至10日，聯名超人氣動畫 《小魔女 DoReMi》的「小魔女 DoReMi－女孩的魔法攻擊」主題日，年度主題日「動紫趴」則是在上半季尾聲的6月19日至21日壓軸登場。桃猿本季喊出年度口號「做伙#UNITE」 ，開幕系列戰將於3月28日、29日，在臺北大巨蛋率先熱血登場，球團也將發送樂天桃猿隊史上的首枚冠軍戒指、零錢包、小卡等多項限定贈品，與球迷一同分享榮耀時刻。3月31日「做伙炭開工日」作為2026賽季首場桃園主場賽事，將舉辦球迷引頸期盼的冠軍獎牌揭牌儀式，正式宣告新賽季全面啟動。4月10日「10號隊寵春訓日」，是10號隊寵集合春訓的日子，邀請所有10號隊友帶著家裡的10號隊寵喵喵旺旺咕咕呱呱一起加入樂天桃猿的行列！4月11、12日猿氣心心念念的女僕主題日終於要實現啦～「萌え萌え猿夢女僕」女孩們都穿上了女僕裝，不過...猿氣跟大聖也難逃穿女僕裝的命運！4月24日至26日「YOKOSO 屋台花火祭」一年一度的日式主題趴 YOKOSO 千萬別錯過！5月8日至10日，霹靂卡霹靂拉拉！「小魔女 DoReMi－女孩的魔法攻擊」，樂天女孩將聯名超人氣動畫 《小魔女 DoReMi》，全員化身魔女練習生，用魔法點燃回憶。5月23、24日「永續趴」一起和桃園市政府環境保護局愛地球。5月29日至31日樂天球場將迎來韓國超人氣療 IP 《DINOTAENG！》快來「轟轟轟！HOME RUN DINOTAENG」找回最單純的快樂！6月19日至21日上半季最後一個主題日——「動紫趴」，三日由各個世代最耳熟能詳的聲音接力登場，還有球員、女孩帶來不同以往的突破演出，不管你是第一次進場，還是早就把球場當第二個家的老球迷，三日超強卡司的熱血接唱，都會讓你感受到球場滿滿的能量！2026年主場例行賽上半季門票於ibon售票系統獨家販售，詳細售票資訊與活動內容將於樂天桃猿官方平台陸續公布。做伙最強，全猿齊心，為同一個目標而戰！