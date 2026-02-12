我是廣告 請繼續往下閱讀

▲統一獅春訓移師花蓮球場，髙塩將樹從業餘時期就常來花蓮比賽，對洄瀾美食和美景印象深刻。（圖／統一獅提供）

統一7-ELEVEn獅外野手蘇智傑，去年球季結束後行使自由球員（FA）權利，最後和球隊簽下4年合約。不過，近年蘇智傑受到傷勢影響，2024、25年球季合計僅出賽159場，擊出7支全壘打，表現不盡理想，但他還是感謝球團的信任與肯定，今年春訓專注在與身體對話、調整狀態上，希望自己能在春訓準備好，用實際表現回饋球隊與球迷。談到春訓調整重點，蘇智傑指出，現在更重視身體運作的協調性，每天在活化的時候都會觀察身體今天的狀況，去感受、去對話，想辦法讓身體知道要做什麼。他也直言，過去在傷後一度急著找回巔峰狀態，反而給自己更大的壓力。「以前會一直想回到過往的身手，但後來慢慢不會那樣想了。」蘇智傑說，現在更在意的是，每一場比賽能否把自己能控制的事情做好，而不是預設結果。「不去想今天會不會全壘打，不去想還沒發生的事情，專注在當下我能做到什麼。」蘇智傑也坦率面對要和學弟競爭先發機會的現實，「球場就是很現實，誰實力好，誰就能先發。」因此，新球季的首要目標仍是身體健康，「只要身體健康，上場機會自然就會多，其他成績就讓它自然呈現，基本上不會太差。」在春訓的節奏中，蘇智傑選擇放慢腳步、穩定累積，期待用更成熟的心態迎接新賽季的來臨。獅隊持續春訓備戰新球季，全隊從2月2至14日期間，分兩組在台南球場與花蓮球場訓練。花蓮組由高國慶教練領軍，於2月2日移動至花蓮球場。高國慶教練回憶起上一次球隊來花蓮春訓，已經是2020年的事，當時因為疫情的影響，沒辦法隨意出門，每天都和室友潘傑楷待在房間裡對看。至於髙塩將樹從業餘時期就常來花蓮比賽，他對洄瀾美食和美景印象深刻，像是花蓮扁食和小卷米粉，還有來球場要注意小黑蚊，Shio桑更提醒大家要噴防蚊液。