2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）將在3月點燃戰火，衛冕軍日本武士隊卻連續傳出壞消息，繼昨（11）日西武獅隊後援投手平良海馬因左腳拉傷辭退後，今（12）日阪神虎隊主力牛棚要角石井大智也宣布退隊，石井昨日在補位時突然倒地，最後坐著輪椅離場，今日診斷結果為「左腳阿基里斯腱損傷」，預計將長期缺陣。昨日西武獅隊後援投手平良海馬因左腳拉傷退出日本隊，同一時間，阪神虎隊王牌救援石井大智在紅白戰被敲安後，跑到本壘後方補位時突然坐倒在地，表情痛苦加上無法自行起身站立，之後被抬上擔架抬回休息室，最後坐著輪椅離開球場。經過診斷，石井為「左腳阿基里斯腱損傷」。石井今日已向國家隊表達退出之意，成為繼平良海馬後第2位辭退日本隊的投手。石井在去年12月第一波公布的8人名單中便榜上有名，是備受期待的核心成員。他原本充滿鬥志地表示，「除了要為日本隊連霸做出貢獻，這樣的經驗對我未來的成長也是一種力量。」如今石井的目標因傷夢碎。石井去年球季創下日職新紀錄的連續50場比賽無失分，以及球團新紀錄的連續49局無失分，展現了無人能敵的實力，原本預計會是日本隊勝利方程式的重要一員。石井預計將長期缺陣，這對目標連霸的日本隊，以及目標球團史上首次央聯連霸的阪神虎來說，無疑都是巨大的打擊。