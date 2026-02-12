2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）將在3月點燃戰火，中華隊主砲林安可目前正隨母隊西武獅隊春訓，今（12）日卻傳出背部不適的消息。日媒《日刊體育》報導林安可這幾天未能完成球隊的全數練習進度。西武隊監督西口文也表示，「他的背部感到稍微有些緊繃。因為他接下來還要參加經典賽，所以絕對不能讓他勉強上陣。」
林安可向源田壯亮喊話 宣告會贏下「台日大戰」
日本隊將在14日展開集訓，西武獅隊內野手源田壯亮將離開春訓前往日本隊報到，在結束與隊友的信心喊話後，源田特別介紹隊友林安可，「這位是第一場比賽就要對上日本隊的中華隊選手，林安可。」林安可也在發表完自己的決心後，隨即宣告，「我會贏下比賽的！」
林安可傳出背部不適 西武監督抱持慎重態度
林安可今年轉戰日職舞台，季前入選經典賽中華隊，是他個人首度參與經典賽，被中華隊視為不可或缺的主力左打砲。不過據《日刊體育》報導，林安可這幾天未能完成球隊的全數練習進度。西武隊監督西口文也說明，「他的背部感到稍微有些緊繃。因為他接下來還要參加經典賽，所以絕對不能讓他勉強上陣。」
關於林安可今後的安排，西口抱持慎重的觀察態度，「雖然他有提到休兵日過後（14 日）應該就能恢復正常練習，但我們還是必須注意，不讓他過度逞強。」
更多棒球相關新聞：
經典賽／卡仔「鉤狀骨骨折」開刀！確定缺席WBC 美國少一員大將
經典賽／另類台日對決！近藤健介棒打徐若熙 仍大讚球質非常漂亮
