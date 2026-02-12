2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）將在3月點燃戰火，韓國隊在本屆賽事徵召4名韓、美混血球星入隊，也讓韓國球界開始反思。韓媒《Mania Report》記者姜海英（音譯，Kang Hae young）撰文，指出問題的本質不在於特定的國籍或血統，而在於國家隊與韓國職棒（KBO）之間維持著什麼樣的關係，大量納入韓裔球員，讓那些在KBO持續競爭的球員，進入國家隊的途徑正變得越來越窄。
韓國隊本屆經典賽4混血球星助陣 韓媒擔憂KBO球員機會減少
上屆經典賽，韓國隊僅艾德曼（Tommy Edman）1位混血球星，本屆一口氣找來唐寧 （Dane Dunning）、惠特科姆 （Shay Whitcomb）、歐布萊恩 （Riley O'Brien)）及瓊斯 （Jahmai Jones）4名球員，皆是在海外成長並發展職業生涯的選手。《Mania Report》表示，不可否認，根據經典賽的參賽規定，混血球星確實具備代表韓國隊出賽的資格，「然而，國家隊的選拔若僅以『符合規定』來解釋，現實情況卻是國內聯賽在選拔過程中所佔的比重正被過度縮減。」
《Mania Report》坦言，令人擔憂的是韓國隊的選拔方式正在結構性侵蝕本土韓職球員的機會，「在國內舞台上證明成績、競爭力的球員，特別是正在成長中的新一代主力潛力股，僅因對方效力於海外聯賽，就在選拔競爭中屢次敗下陣來。」《Mania Report》直言，在本次30人名單中，甚至出現部分以本土主力為核心的KBO球團竟然連一名國手都沒能產出的情況，「這並非球員個人能力的層面，而是反映了國家隊選拔標準究竟偏向何處。」
若國家隊「強化戰力」被正當化 未來混血球星比例會進一步擴大
《Mania Report》直言，這種混血球星入隊的趨勢極有可能不會僅止於一次，如果此次經典賽大量徵召海外出身球員以「強化戰力」之名被正當化，在未來的賽事中，其比例完全有可能進一步擴大。「若演變至此，國家隊與其說是反映國內聯賽成果與培育體系的窗口，不如說會被視為一支為了短期戰績而選擇性借用外部資源的隊伍。」《Mania Report》認為，以長遠來看，這與「培育國內選手」及「加強聯賽競爭力」的目標背道而馳。
《Mania Report》呼籲，國家隊不應只是即時戰力的集合體，而是象徵韓國棒球整體系統方向的存在，「國際賽成績固然重要，但若該成果是透過與國內聯賽脫節的方式達成，其意義必然受限。球迷所期待的，不僅是短期結果，更是由國內舞台成長的球員與國家隊接軌的清晰敘事與結構。」
《Mania Report》直言，現在需要的不是排外或情感上的爭論，而是對於國家隊選拔明確的標準與哲學，「無論是否啟用海外出身球員，都必須對『KBO的成果與競爭在選拔過程中佔據何種地位』給出明確說明。否則，無論成績如何，國家隊都無法擺脫身分認同的爭議，而這份負擔最終將由韓國棒球界全體承擔。」
