我是廣告 請繼續往下閱讀

明星終結者M.米勒（Mason Miller），更有「小塔提斯」F.塔提斯（Fernando Tatis Jr.）生涯首度穿上多明尼加戰袍，與老大哥M.馬查多（Manny Machado）聯手組成最強內外野防線

教士隊曾在2023年經典賽後陷入低潮，當年儘管擁有馬查多、柏格茲與強打索托（Juan Soto）等夢幻陣容，卻在球季中因團隊磨合不足與傷病影響，最終僅拿83勝無緣季後賽。

2026年WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic）即將在三月點燃戰火，這項由MLB美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）球員代表國家出征的全球最高水準賽事，今年特別讓聖地牙哥教士（San Diego Padres）的球迷感到既興奮又忐忑。此份名單中不僅包含剛加盟的對於教士隊而言，今年經典賽的參賽規模達到了隊史新高。陣中主砲馬查多是經典賽常客，他曾在2023年賽事中敲出2支全壘打並進帳4分打點；而塔提斯則在春訓期間向大聯盟官方表示，現在正是他為多明尼加效力的最佳時機。此外，荷蘭隊則由老牌游擊手X.柏格茲（Xander Bogaerts）坐鎮，日本職業棒球（NPB）傳奇左投松井裕樹（Yuki Matsui）也再度入選日本武士隊，尋求衛冕二連霸。儘管國家隊徵召被視為至高榮譽，但聖地牙哥當地媒體《Gaslamp Ball》與SB Nation發起的調查顯示，不少教士迷對此感到憂慮。此外，教士球迷也沒忘記2023年紐約大都會終結者E.迪亞茲（Edwin Diaz）在經典賽慶祝勝利時撕裂韌帶導致球季報銷的「慘案」，這種非比賽戰術性的受傷，讓球團對球員提早進入高強度競爭狀態感到無比壓力。為了降低受傷風險，教士隊新任總教練史丹門（Craig Stammen）已在春訓期間宣布，針對回歸後的國手如馬查多與柏格茲，將採取更彈性的調度，包括增加指定打擊（DH）的出賽比例以減輕守備負擔。教士隊本季薪資支出依然龐大，