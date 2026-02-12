我是廣告 請繼續往下閱讀

根據知情人士透露，若野手合約中「第二個保證年」落在球員年滿37歲的球季，或投手合約中「第四個保證年」在37歲球季，將觸及保險門檻。

世界棒球經典賽（World Baseball Classic）將於3月5日至3月17日舉行，不過就在開打前夕，本屆賽事由美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）與球員工會共同主辦，分組賽將於東京、休士頓、波多黎各聖胡安與邁阿密舉行，決賽連續第二屆在邁阿密登場。共有20支國家隊參賽，每隊30人名單中合計出現78位MLB明星球員，其中36人為去年入選者。林多與柯瑞亞雙雙未能進入波多黎各名單，主因在於經典賽的保險條款限制。林多現年32歲，與紐約大都會隊（New York Mets）簽有3億4100萬美元（約台幣110億8250萬元）合約至2031年，去年球季後曾接受右手肘清創手術。柯瑞亞現年31歲，與休士頓太空人隊（Houston Astros）簽下2億美元（約台幣65億元）合約至2028年。他曾於2014年接受右脛骨手術，且在2022至23年休賽季期間，舊金山巨人隊（San Francisco Giants）與大都會隊皆未通過其體檢。委內瑞拉則因保險問題未將艾圖維列入名單。艾圖維在2023年經典賽因觸身球導致右手拇指骨折，缺席太空人開季前43場比賽，去年11月也接受足部醫療處置。底特律老虎隊（Detroit Tigers）33歲內野手哈維．巴耶茲（Javier Báez）則因2023年3月12日藥檢呈現大麻陽性反應，遭國際檢測機構（International Testing Agency）處以國際賽禁賽至4月25日，因此同樣無法參加本屆經典賽。值得注意的是，大麻已於2020年起不列入MLB藥檢處罰項目。保險問題並非首次影響經典賽名單。2023年克萊頓．柯蕭（Clayton Kershaw）與米格爾．卡布瑞拉（Miguel Cabrera）即因類似問題缺席賽事。今年柯蕭雖列入美國隊名單，但已宣布自大聯盟退休，且並未持有2026年合約。