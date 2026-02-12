我是廣告 請繼續往下閱讀

中信兄弟「工具人」張仁瑋去年獲得大量上場機會，出賽72場為生涯新高，新球季自認還有許多地方需要加強，他認為，無論去年是成功或失敗，都是成長養分。休賽季張仁瑋前往冬季聯盟磨練，從對戰中實際感受日職聯隊與日本社會人隊的投手差異，他笑說去一趟冬盟交了不少新朋友，最讓他改觀的是味全龍內野手劉俊緯，「他滿搞笑的，跟原本想的不一樣。」張仁瑋去年在一軍出賽生涯新高的72場，繳出33安、2轟、7次盜壘，打擊率2成66的成績，回顧去年賽季，張仁瑋覺得一切都是經驗，「不管成功或失敗，我覺得都是成長經驗。」他直言，新球季無論在內、外野，都需有需要加強的地方，要持續跟前輩學習，「每年球隊都很競爭，就是要準備好自己。」去年休賽季，張仁瑋前往冬季聯盟練功，他認為冬盟給他最大的收穫，就是維持比賽的強度，「來冬盟（外隊）投手也都蠻不錯。」談到日職聯隊與日本社會人的差異，張仁瑋認為，社會人投手比較有經驗，也比較會玩球，日職投手年紀輕，是帶著目標來台灣磨練。張仁瑋詳細描述與2支日本球隊投手的對戰感覺，「日職投手有準備功課，平常缺什麼就在冬盟練什麼。可能一個打席中，全都是內角速球，下個打席全變成外角變化球，是有目的性的投球，跟社會人投手面對打者的心態不太一樣。」張仁瑋說，去一趟冬盟也認識了不少新朋友，「入隊前幾乎不認識，很多都是平常點頭打招呼而已。」張仁瑋表示，選手之間都會互相交流，把自己好的一面分享給隊友，「過去一些學長跟我說的經驗，我也有用到，就會跟隊友交流，我也會主動問其他人。」