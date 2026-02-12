在2026年WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic）即將於三月開打之際，日本代表隊「日本武士」卻驚傳兩名關鍵後援投手因傷缺陣的噩耗。效力於阪神虎的王牌布局投手石井大智，在週三的球隊春訓分組對抗賽中，於補位時不慎受傷，最終需乘坐輪椅並纏上繃帶退場。
石井在2025年球季表現驚人，不僅寫下連續50場出賽無失分的日職（NPB）新紀錄，更以0.17的超低防禦率傲視全聯盟，原本被視為日本隊鞏固末段局數的核心成員，如今因左小腿肌肉撕裂，參賽夢碎。
另一名傷兵則是來自埼玉西武獅的強投平良海馬。平良在春訓期間感到左小腿不適，經診斷確認為肌肉撕裂，已確定無法隨隊參加本週六在宮崎展開的國家隊集訓。平良海馬身高173公分、體重100公斤，以超過160公里的火球著稱，曾在2021年寫下連續39場不失分紀錄。為
了遞補戰力空缺，日本隊緊急徵召東北樂天金鷲（Rakuten Eagles）的右投手藤平尚真入替，這也是藤平首度入選經典賽名單。
大谷翔平周六向宮崎集訓報到，豪華投手群面臨傷病與大聯盟春訓雙重挑戰
儘管牛棚戰力受損，日本隊的星光依然璀璨。效力於洛杉磯道奇的超級巨星大谷翔平，預計將於本週六前往宮崎與代表隊會合。大谷身高193公分、體重95公斤，去年剛簽下為期10年、總額7億美金（約224.4億台幣）的史上最大合約。
雖然大谷本屆賽事可能專注於打擊，但他的領袖氣質對尋求衛冕的日本隊至關重要。此外，休士頓太空人的新成員今井達也（Tatsuya Imai）與華盛頓國民（的左投小笠原慎之介（Shinnosuke Ogasawara）雖已投入大聯盟春訓，但仍被列入日本隊投手群陣容中。
日本隊首場正式比賽將於台灣時間3月6日舉行。面對石井大智這位「防禦率0.17」的異次元右腕缺陣，日本隊教練團必須在短時間內重整後場防線。石井去年53局僅失1分、奪下36次中繼成功，其精準的二縫線快速球與指叉球曾是日本隊設定的致勝方程式。
2026年經典賽日本代表隊關鍵投手概況
|球員名稱
|所屬球隊
|2025年戰績/特點
|身高 / 體重
|狀態
|大谷翔平 (Shohei Ohtani)
|道奇
|10年7億美金 (約224.4億台幣)
|193公分 / 95公斤
|健康，但只擔任打者
|石井大智 (Daichi Ishii)
|阪神
|50場連不失分 (NPB紀錄)
|175公分 / 82公斤
|左小腿重傷退出
|平良海馬 (Kaima Taira)
|西武
|160公里火球男
|173公分 / 100公斤
|左小腿撕裂退出
|藤平尚真 (Shoma Fujihira)
|樂天
|首度入選日本代表隊
|185公分 / 85公斤
|遞補入隊
|今井達也 (Tatsuya Imai)
|太空人
|2025年日職三振榜前列
|180公分 / 70公斤
|指定投手池名單
