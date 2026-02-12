我是廣告 請繼續往下閱讀

石井在2025年球季表現驚人，不僅寫下連續50場出賽無失分的日職（NPB）新紀錄，更以0.17的超低防禦率傲視全聯盟，原本被視為日本隊鞏固末段局數的核心成員

▲西武獅終結者平良海馬傳出左小腿輕微拉傷，最長恐得休養3周。（圖／美聯社／達志影像）

2026年經典賽日本代表隊關鍵投手概況

球員名稱 所屬球隊 2025年戰績/特點 身高 / 體重 狀態 大谷翔平 (Shohei Ohtani) 道奇 10年7億美金 (約224.4億台幣) 193公分 / 95公斤 健康，但只擔任打者 石井大智 (Daichi Ishii) 阪神 50場連不失分 (NPB紀錄) 175公分 / 82公斤 左小腿重傷退出 平良海馬 (Kaima Taira) 西武 160公里火球男 173公分 / 100公斤 左小腿撕裂退出 藤平尚真 (Shoma Fujihira) 樂天 首度入選日本代表隊 185公分 / 85公斤 遞補入隊 今井達也 (Tatsuya Imai) 太空人 2025年日職三振榜前列 180公分 / 70公斤 指定投手池名單

在2026年WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic）即將於三月開打之際，日本代表隊「日本武士」卻驚傳兩名關鍵後援投手因傷缺陣的噩耗。效力於阪神虎的王牌布局投手石井大智，在週三的球隊春訓分組對抗賽中，於補位時不慎受傷，最終需乘坐輪椅並纏上繃帶退場。，如今因左小腿肌肉撕裂，參賽夢碎。另一名傷兵則是來自埼玉西武獅的強投平良海馬。平良在春訓期間感到左小腿不適，經診斷確認為肌肉撕裂，已確定無法隨隊參加本週六在宮崎展開的國家隊集訓。平良海馬身高173公分、體重100公斤，以超過160公里的火球著稱，曾在2021年寫下連續39場不失分紀錄。為了遞補戰力空缺，日本隊緊急徵召東北樂天金鷲（Rakuten Eagles）的右投手藤平尚真入替，這也是藤平首度入選經典賽名單。儘管牛棚戰力受損，日本隊的星光依然璀璨。效力於洛杉磯道奇的超級巨星大谷翔平，預計將於本週六前往宮崎與代表隊會合。大谷身高193公分、體重95公斤，去年剛簽下為期10年、總額7億美金（約224.4億台幣）的史上最大合約。雖然大谷本屆賽事可能專注於打擊，但他的領袖氣質對尋求衛冕的日本隊至關重要。此外，休士頓太空人的新成員今井達也（Tatsuya Imai）與華盛頓國民（的左投小笠原慎之介（Shinnosuke Ogasawara）雖已投入大聯盟春訓，但仍被列入日本隊投手群陣容中。日本隊首場正式比賽將於台灣時間3月6日舉行。面對石井大智這位「防禦率0.17」的異次元右腕缺陣，日本隊教練團必須在短時間內重整後場防線。石井去年53局僅失1分、奪下36次中繼成功，其精準的二縫線快速球與指叉球曾是日本隊設定的致勝方程式。