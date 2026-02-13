我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國打詐行動再升級！當局近期展開大規模掃蕩跨國詐騙與洗錢網絡，金額之高震撼各界。泰國反洗錢辦公室（AMLO）12日宣布，將建請檢察官向法院申請沒收四起重大案件中遭扣押資產，總價值高達約130.74億泰銖（約4.2億美元），規模堪稱近年之最。AMLO表示，委員會是在審查相關利害關係人提出的撤銷凍結申請後，認定其證據不足以證明資產與犯罪無關，因此決議推動沒收程序。此舉被視為泰國政府對跨境金融犯罪「零容忍」的強烈訊號。在眾多案件中，以「登泰（Tang Thai）」等人涉詐案規模最龐大。調查指向柬埔寨知名人士嚴力（Yim Leak），並牽涉南非籍商人班・史密斯（Ben Smith，又名Benjamin Mauerberger）的資金往來紀錄。AMLO已移送檢方申請沒收共68項資產，包括土地、豪宅公寓、名車與豪華遊艇，總值約121.23億泰銖。另一焦點案件則涉及太子集團（Prince Group）創辦人兼主席陳志被控加密貨幣洗錢，相關資產共96項，包括土地、現金、名牌精品與珠寶，總額約3.45億泰銖。陳志此前已在柬埔寨被捕並遣送中國。此外，案件還包括涉及跨國犯罪組織的符國安（Kok An）案，涉案金額5.6億泰銖，以及透過Line群組誘導投資股票的「Ua Angkoon」詐騙案，金額約4600萬泰銖。顯示詐騙手法橫跨實體資產、數位貨幣與社群投資騙局。泰國總理阿努廷已公開承諾全面打擊金融犯罪與人口販運。隨著泰國長期被視為區域電詐資金流轉樞紐，政府正強化銀行交易、黃金買賣與數位資產監管。AMLO也強調，未來將依法從沒收資產中撥款賠償受害者，讓打詐不只是口號，而是看得見的行動。