全明星賽前的最後一個比賽日，洛杉磯湖人坐鎮主場迎戰達拉斯獨行俠，這場比賽見證了傳奇球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）再次改寫歷史。儘管湖人此役缺少唐西奇（Luka Doncic）與艾頓（Deandre Ayton），但在詹姆斯與里夫斯（Austin Reaves）攜手狂轟濫炸下，紫金軍團下半場發動猛烈攻勢，最終以124：104大勝對手，不僅終結二連敗，更在戰績榜上反超灰狼，成功挺進西區前五。反觀獨行俠在少了狀元郎弗拉格（Cooper Flagg）後今日再度輸球，苦吞九連敗。現年41歲的詹姆斯今日再度讓全聯盟驚嘆，他全場出賽35分鐘，20投10中高效轟下28分、10籃板與12助攻，達成個人本季首次、生涯第123次大三元。憑藉此役，詹姆斯以41歲又45天的高齡，超越傳奇名將馬龍（Karl Malone）成為NBA史上最年長達成大三元的球員。此外，這也是他連續第4場比賽助攻達雙位數，打破了由史托克頓（John Stockton）保持的紀錄，成為40歲以上球員中連續助攻上雙次數最多的歷史第一人。比賽上半場雙方打得難分難解，詹姆斯首節就火力全開攻下14分並送出6助攻，帶領湖人取得領先，但獨行俠展現韌性，馬歇爾（Naji Marshall）與克里斯蒂（Max Christie）連番追分，半場結束湖人僅以64：63領先1分。雙方易籃再戰後，詹姆斯持續用傳切球帶動團隊火力，湖人多點開花，第三節單節打出32：19的決定性攻勢，將比分拉開。末節開局湖人更一度領先達20分，徹底粉碎獨行俠反撲希望。值得注意的是，湖人本季只要領先進入第四節，至今已累積24勝0敗的驚人紀錄。獨行俠在交易大限前送走戴維斯（Anthony Davis）後，球隊戰略轉向圍繞狀元弗拉格（Cooper Flagg）建隊，在厄文（Kyrie Irving）與弗拉格皆缺陣的情況下，今日雖然頑強抵抗，但內線與籃板球完敗給湖人，無奈吞下慘痛的九連敗。相較之下，湖人全隊共有5人得分上雙，八村壘13投9中進帳 21 分，成為詹姆斯身邊最強助力，海斯（Jaxson Hayes）則貢獻16分、7籃板並多次上演暴扣震撼全場。