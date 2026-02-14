Disney+原創綜藝《天機試煉場》開播後話題炸裂，第3集登場的26歲女巫師李素彬成為焦點，她在任務中精準感應出素人徐民秀曾切胃與動過頸椎手術，擊敗另一位女巫師仁義堂晉級；更讓人背脊發涼的是，她9歲時就曾預言歌手MC夢犯下死罪「未來要向很多人道歉」，沒想到2年後MC夢捲入逃兵風波，近年又爆出非法取得安眠藥、與公司共同代表車佳元爆出婚外情及性交易爭議，形象重創，逐漸淡出螢光幕前；這回又精準猜中題目，讓主持人驚呼到掉下巴。
《天機試煉場》女巫精準猜中素人身體狀況 胃+頸椎真的開過刀
《天機試煉場》第3集任務，是要求命理師從外貌判斷素人徐民秀身上，哪2個部位動過3次手術，塔羅老師狂抽牌、巫師們請神感應，前段沉默未答題的李素彬，這一回合突然按燈搶答，朴娜萊一眼認出她就是當年提到MC夢的「童星巫師」，現場瞬間騷動。
李素彬直言自己看到「胃被切掉」，還看到「脖子插著管子」，因此判斷是胃與脖子，讓已知答案的主持群當場傻住：「她真的好厲害...」
李素彬今年才26歲，但是巫師資歷高達20年，她曾說：「我7歲開始走上巫術這條路，9歲就上節目。」雖然年輕但穩健老練，她的客戶都對她說：「妳很會指出健康的問題。」這也是她的專長，所以對於猜出徐民秀哪裡動作刀，讓她直呼簡單也非常有信心，「我第一眼就看到他躺在床上、脖子插管」。
另一位巫師仁義堂在感應時突然胃痛、後頸劇痛，因為巫師能以身體作為感知媒介，她最後痛苦趴在桌上，作答時忍不住替神明發聲，「我可以先說一件事嗎，我的神明很生氣。」接著她用老奶奶的口吻說出：「你們以為人的命運這麼容易預測嗎？真正的巫師會告訴你很多事，你們卻叫我們只要講出一兩件，或是解讀某人的特定人生階段，真的很生氣，你們懂了嗎！」而她看到太多病例，硬要選2個，就是胃跟心藏，但是正確答案是胃跟頸椎手術，最後由女巫師李素彬成功晉級。
李素彬9歲就神預言MC夢會出事 結果真的翻車
李素彬其實早在2008年、9歲時登上SBS綜藝《스타킹》，當時她替MC夢占卜，說他「需要請求原諒的事情很多，應該多多道歉。」主持人姜鎬童（姜虎東）追問「要向誰道歉」，她回答「對身邊的人做錯很多事，要向家人、媽媽道歉。」MC夢當時笑說「今天才跟媽媽吵架，不至於犯下死罪吧」，但李素彬斬釘截鐵說「就是犯了死罪」。
結果2年後的2010年，MC夢因為逃兵爭議中斷活動，後來發行的歌曲歌詞中，也寫下「小小算命師啊，妳真的說中了」的內容。此外，他近來還接連爆出非法取得安眠藥、與公司共同代表車佳元爆發婚外情，甚至把住宅當淫窟性交易，醜聞連環爆導致他形象慘跌，從螢光幕前轉至幕後發展。
《天機試煉場》採淘汰制闖關，由全炫茂、朴娜萊、朴河宣、SJ神童、姜智榮、李昊善主持，集結49位擅長塔羅、四柱八字、薩滿、面相、腳相與巫術的命理師同場「算命對決」。每一集每一關的題目從僅憑照片與死亡時間推算死因，到看童年照預測人生，甚至丟出多張腳底照、要判斷誰是遊民，尺度與難度層層堆疊，比賽過程中，翻牌、請神、排八字、搖鈴問事樣樣來，氣氛一度詭譎到讓人屏息，也讓節目話題持續延燒。
📌《天機試煉場》上線時間、收看平台
觀看分級：15歲以上可觀看
類 型：節目、生存遊戲、靈異
語 言：韓文
集 數：10集
開播日：2026年2月11日～2026年3月4日（每週三更新）
收 看：Disney+
《天機試煉場》在2月11日一口氣首播4集，2月18日上線5至7集，2月25日上線8、9集，並於3月4日迎來第10集完結篇。
