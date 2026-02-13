我是廣告 請繼續往下閱讀

▲日本隊經典賽國手「無雙戰神」石井大智，2025年寫下如電玩般的夢幻賽季，整季出賽53場僅失1分、防禦率0.17，如今傳出傷退，無疑對日本武士隊是一大打擊。（圖／美聯社／達志影像）

全力尋求經典賽（WBC）二連霸的日本代表隊，今（13）日由日本野球機構（NPB）正式宣布調整參賽名單。原定入選的阪神虎隊後援大將石井大智，因日前在紅白戰中受傷導致左腳阿基里斯腱損傷，不得不遺憾宣布辭退，日本隊隨即決定由西武獅隊的先發左投隅田知一郎遞補入陣。現年28歲的石井大智，去年球季繳出連續50場無失分、防禦率僅0.17的超神數據，是日本隊倚重的後援主力。然而在11日的紅白戰中，他在進行補位守備時突然倒地無法站立，最終被以擔架及輪椅護送離場。經過精密診斷後，確定為左腳阿基里斯腱損傷，不僅宣告無緣本屆經典賽，對於阪神虎新球季的戰力也是沉重打擊。接替石井空缺的是西武獅隊26歲左投隅田知一郎。隅田去年賽季穩定發揮，繳出10勝10敗、防禦率2.59的優異成績，且曾多次代表日本參加亞洲職棒冠軍爭霸賽（亞冠賽）與世界棒球12強賽，國際賽經驗豐富。隅田在接獲通知後透過球團表示：「心情再度緊張起來。我會帶著代表日本戰鬥的責任與驕傲，在被交辦的崗位上全力發揮，為了日本隊的勝利投好每一球。」日媒指出，隅田早前已被列入預備名單，在集訓期間已開始接觸經典賽官方用球，他也曾霸氣表示：「只要被召喚，我的開關就會立刻開啟。」日本隊近期牛棚戰力折損嚴重，除了石井大智外，西武強投平良海馬也因左小腿受傷辭退，目前已經由東北樂天金鷲的藤平尚真遞補。面對集訓前夕的變數，日本隊總教練井端弘和今日在宮崎合宿前表示：「我希望新加入的成員能分擔第二、第三先發的長局數。每位球員都展現了『不論什麼位置都願意配合』的決心，明天我也會再次傳達這份心情，帶領大家一起度過難關。」隨著3月經典賽腳步逼近，日本隊雖然面臨主力投手更迭，但憑藉厚實的投手深度與隅田知一郎等強投加入，衛冕軍仍是本屆世界冠軍的最有力競爭者。