新球季轉戰日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹隊的「龍之子」徐若熙，近日在春訓中接受首席教練倉野信次的一對一指導，目標是投球動作的改良，據《讀賣新聞》報導，徐若熙表示，「目標是找回流暢的投球動作，希望能展現出好的表現。」距離經典賽開賽打已不到1個月，日媒認為徐若熙這次的微調成果已迫在眉睫。

徐若熙接受倉野信次指導　以找回流暢投球姿勢為課題

徐若熙11日進行春訓首次Live BP（實戰投打），一共面對8位打者，共投20球（9顆壞球），被敲出4支安打，除了3位鎖定首球出棒的打者外，其餘5位打者都是壞球走在前，整體內容被日媒評為「苦澀」。

不過據《讀賣新聞》報導，徐若熙目前正接受投手首席教練倉野信次的一對一指導，致力於投球動作的改良。徐若熙透過將彈力繩纏繞在身上重複投球動作，以及將加重球砸向地面等訓練，藉此修正踏出左腳的位置。訓練最後，他讓捕手坐在本壘板前數公尺處進行練投。

距離經典賽開打不到1個月　徐若熙調整迫在眉睫

這場長達約1小時的「倉野塾」結束後，徐若熙擦著汗表示，「目標是找回流暢的投球動作，希望能展現出好的表現。」雖然倉野評價徐若熙是位「狀態好時，球威驚人到令人讚嘆」的人才。「希望能早一點調整到位。」徐若熙說道。

《讀賣新聞》指出，徐若熙往年入春後的調整進度通常較慢，但無論是為了在經典賽爭取世界第一的殊榮而戰，還是在新球季競爭開幕一軍的席次，都已迫在眉睫。

