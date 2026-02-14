我是廣告 請繼續往下閱讀

紐約洋基隊總經理凱許曼（Brian Cashman）再次針對牛棚深度進行補強。根據大聯盟記者赫克托·戈梅茲（Hector Gomez）於本周五的報導，洋基用180萬美元（約合新台幣5656萬元）的底薪、外加50萬美元的簽約金正式簽下35歲的老將右投蒙特羅（Rafael Montero），雙方達成一份附帶大聯盟春訓邀請的小聯盟合約。如果蒙特羅最終能成功擠進洋基隊的開幕戰名單，他將獲得180萬美元的底薪，並外加50萬美元的簽約金。作為一名大聯盟資歷超過6年的自由球員，這份合約也為他提供了彈性，包含在開幕戰前5天、5月1日以及6月1日等三個時間點擁有逃脫合約的權利。蒙特羅職業生涯最輝煌的時刻是在2022年效力於休士頓太空人隊期間，當時他以例行賽防禦率2.37、季後賽防禦率1.93的頂尖表現，幫助球隊奪得世界大賽冠軍。去年球季他分別效力於太空人、亞特蘭大勇士與底特律老虎，共計出賽59場，在60.1局的投球中送出58次三振，整體防禦率為4.48。雖然他在去年季初表現起伏，但在老虎隊期間表現大幅回穩，20場出賽中防禦率僅2.86。在球技面，蒙特羅目前的速球均速仍維持在95英里左右，且他在上個球季開發出指叉球（splitter）作為主要武器，特別是在對付左打者時展現不錯的壓制力。在德文·威廉斯（Devin Williams）與路克·威佛（Luke Weaver）離隊後，洋基隊的牛棚陣容仍處於重組階段。目前預計的核心成員包括大衛·貝德納（David Bednar）、卡米洛·多佛（Camilo Doval）、費南多·克魯茲（Fernando Cruz）以及提姆·希爾（Tim Hill）。蒙特羅入隊後，將與多位投手競爭最後的開幕戰席次，爭取在春訓中脫穎而出。