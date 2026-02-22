【編者按】曾是全台最兇國宅，西寧大樓2026年將拆除。《NOWNEWS》專題記錄其最後身影，見證它從都市傳說走向新生的歷史轉捩點。佇立萬華逾40載，西寧國宅因特殊「田」字結構與頻傳意外，被坊間冠上「全台最兇」稱號。這棟承載著老台北人記憶與無數都市傳說的建築，確定將在今（2026）年10月啟動拆除工程 。臺北市都發局證實，考量後續設計審議與工程安全，拆除後基地將會有約半年的空窗期，形同「比照一殯」進行曬地，既是工程需求，也彷彿為這棟傳奇大樓的謝幕，進行一場最慎重的淨化與告別。
40年奪30命傳說 官員巡視也嘆「不舒服」
西寧國宅自1982年完工以來，因內部呈「井」字型迷宮構造，加上天井採光不足，長年給人陰暗壓抑的感受。據傳40年來此處發生超過30起非自然死亡事件，包括2021年知名網紅「MC姐」墜樓案，以及多起離奇的輕生意外，讓「猛鬼大樓」之名不脛而走 。
不是靈異傳聞，建築本身的「硬傷」才是拆除的主因。張裕隆指出，西寧國宅經過耐震評估，雖然未達立即崩塌的危險程度，但混凝土已有「中性化」現象，且氯離子含量偏高（俗稱海砂屋疑慮），結構修補效益不高 。
為了長遠安全與西區門戶計畫的整體景觀，市長蔣萬安上任後拍板「先西寧、後洛陽」的策略，決定優先拆除西寧國宅與市場，解決這棟盤據西門町邊陲多年的老舊地標 。
其實，依照先前的規劃，西寧國宅本該在今年農曆年後就人去樓空。但計畫趕不上變化，張裕隆透露，為了安置攤商，市場處規劃在洛陽停車場旁興建「中繼市場」，原本希望攤商過完年就能搬入、隨即拆除國宅；無奈去年中繼市場工程招標不順，歷經多達3、4次流標，直到第4次才終於找到廠商 。
這場招標波折，讓拆除時程不得不往後推遲。根據都發局最新定案的時間表：
• 2026年6-7月： 完成統包工程決標。都發局將於農曆年後上網招標，預計年中找到統包廠商，廠商確定後即可著手準備拆除計畫 。
• 2026年9月30日： 隨著中繼市場完工，西寧市場攤商將在9月底前完成搬遷 。
• 2026年10月： 正式啟動拆除工程與動工典禮，採「逐層切削」工法降低噪音粉塵 。
• 拆後曬地： 拆除完畢後，會有約半年的時間進行「曬地」。官方解釋是為了同步進行都市設計審議與細部設計，但這半年的陽光曝曬，恰好與民間習俗中，像台北第一殯儀館拆除後需「曬地除穢」的做法不謀而合 。
• 2032年完工： 發包順利的話，預計民國121年完工，122年驗收點交 。
未來藍圖：變身「福星社宅」 現代化千戶大樓
原地重建後將命名為「福星社會住宅二區」，將徹底擺脫過去陰森形象，預計最快於2032年（民國121年）完工 。根據規劃，新大樓將是地上27層、地下5層的複合式建築，強調採光與通風 。
• B1-2F 複合市場與社福： 地下室至二樓規劃為嶄新的西寧市場、住宿型長照機構與辦公室 。
• 4F-27F 社會住宅： 提供超過1,000戶現代化社宅單元 。
• 亮點設計： 預留二樓立體通廊，未來計畫串聯對面的玉泉公園，將綠意引入社區 。（未定案）
儘管樓上的國宅區域多已封閉，宛如廢墟，但位於地下室與一樓的西寧市場，此刻仍是生機勃勃。正因為工程延宕，讓這座老市場意外多出了半年的告別時光。
《NOWNEWS》記者實地走訪發現，許多尚未搬遷的攤商依然每天在此做生意，他們眼中沒有鬼怪傳說，只有對這塊土地的眷戀。對於外界繪聲繪影的靈異故事，老攤商們有截然不同的真實心聲——（👉詳見：西寧市場最後身影 老攤商：這裡沒有鬼只有情
）。
地址： 台北市萬華區西寧南路4號
落成時間：1982年
拆除時間：2026年10月
未來規劃：福星社會住宅二區，預計提供1000戶社宅，融合市場及住宿型長照機構等設施。
完工時間：2032年
