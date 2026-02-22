西寧國宅2026拆除》影像紀實！直擊最後身影、井字深淵：看到發毛

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲西寧國宅佇立在西寧南路和洛陽街路口至今已超過40年，可以說是西門地區的地標之一。（圖／記者葉政勳攝）

▲西寧國宅一樓就是西寧市場，西寧國宅的外觀也可看到未拆走的冷氣室外機。（圖／記者葉政勳攝）

▲抬頭看西寧國宅，可見到錯落有致的遮雨棚。（圖／記者葉政勳攝）

▲▼西寧市場旁的天井，從上往下和從下往上拍攝，都可感受到這邊的歲月痕跡。（圖／記者葉政勳攝）

▲從2樓天井往下看，可看到許多廢棄物品還未清理。（圖／記者葉政勳攝）

▲▼西寧國宅的天井仍停放機車、腳踏車等雜物，等不回主人。（圖／記者葉政勳攝）

▲▼一走進西寧國宅天井，就有種孤寂感，時間在這邊彷彿暫停了。（圖／記者葉政勳攝）

▲西寧國宅天井用來採光使用，不過當天天氣多雲、飄雨，天井也是陰陰暗暗的。（圖／記者葉政勳攝）

▲西寧國宅4樓已經人去樓空，當電梯門一開，記者和攝影都被眼前景象震撼，（圖／記者葉政勳攝）

▲西寧國宅因為海砂屋關係，到處有斑駁的壁癌和漏水痕跡。（圖／記者葉政勳攝）

▲西寧國宅內部的消防箱，很有年代的味道，彷彿走進時光隧道。（圖／記者葉政勳攝）

▲沒有開燈的走廊，只有逃生門和消防箱的微弱燈光，這時已經有些驚悚的感覺，攝影記者也私下表示，原本沒有什麼感覺，直到穿過全黑空間，開始有點恐怖的氛圍。（圖／記者葉政勳攝）

▲西寧國宅的住戶早已搬走，住戶的門窗緊閉。（圖／記者葉政勳攝）

▲▼西寧國宅通往住戶區的大門深鎖，更添孤寂感。（圖／記者葉政勳攝）

▲▼連接兩棟的走廊可以說是西寧國宅的地標，走廊兩旁都可往下看到天井。（圖／記者葉政勳攝）

▲西寧國宅樓上如同廢墟，攝影記者和記者也相互開玩笑表示，不會在晚上看這些照片。（圖／記者葉政勳攝）

▲來到西寧市場1樓，風格瞬間轉換，變成充滿人情味的地方。（圖／記者葉政勳攝）

▲▼西寧市場攤販們將暫時到洛陽停車場中繼市場營業，等待國宅重生。（圖／記者葉政勳攝）

▲▼走進西寧市場，宛如回到過去的時光，有許多爺爺奶奶、爸爸媽媽年紀的物品。（圖／記者葉政勳攝）

▲西寧市場攤販們相當熱情，看到記者和攝影記者前往採訪拍照，熱心讓我們留下照片。（圖／記者葉政勳攝）

▲▼西寧市場1樓自治會副會長陳雪華和先生經營音響店，期盼在他們搬遷到洛陽停車場中繼市場後，民眾還可以去消費。（圖／記者葉政勳攝）

▲西寧市場內部有一間景福宮，為西寧市場和西寧國宅增添一些傳說味道。（圖／記者葉政勳攝）

▲西寧國宅將告別灰暗的「猛鬼大樓」，改建為現代化的「福星社會住宅二區」。新大樓採27層高規格設計，導入立體綠化與通風採光，並規劃空橋串聯對面的玉泉公園，徹底翻轉西區門戶的城市景觀。（圖／台北市都發局提供）

西寧國宅小檔案

▲一張圖看懂西寧國宅的前世今生。從1982年落成、2026年拆除到2032年重生為福星社宅，關鍵改建時程與規劃一次掌握。（圖／由 AI 生成、NOWNEWS製圖）

【編者按】曾是全台最凶國宅，西寧大樓2026年將拆除。《NOWNEWS》專題記錄其最後身影，見證它從都市傳說走向新生的歷史轉捩點。台北市北門捷運站附近，有一處被稱為「猛鬼大樓」的西寧國宅，佇立在西寧南路和洛陽街路口至今已超過40年，因結構老舊、海砂屋等問題，台北市政府決定在今（2026）年10月拆除重建，並改建為社會住宅「福寧社會住宅二區」，預計在2032年完工，《NOWNEWS》也針對這棟即將走入歷史的建築做一系列報導，並實際走入西寧國宅、西寧市場，一揭西寧國宅神秘面紗，本篇《NOWNEWS今日新聞》帶讀者以圖輯方式，了解現在的西寧國宅外觀、內部樣貌，以及西寧市場現況。台北市萬華區西寧南路4號1982年2026年10月福星社會住宅二區，預計提供1000戶社宅，融合市場及住宿型長照機構等設施。2032年