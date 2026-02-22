西寧國宅2026拆除》影像紀實！直擊最後身影、井字深淵：看到發毛

【編者按】曾是全台最凶國宅，西寧大樓2026年將拆除。《NOWNEWS》專題記錄其最後身影，見證它從都市傳說走向新生的歷史轉捩點。
台北市北門捷運站附近，有一處被稱為「猛鬼大樓」的西寧國宅，佇立在西寧南路和洛陽街路口至今已超過40年，因結構老舊、海砂屋等問題，台北市政府決定在今（2026）年10月拆除重建，並改建為社會住宅「福寧社會住宅二區」，預計在2032年完工，《NOWNEWS》也針對這棟即將走入歷史的建築做一系列報導，並實際走入西寧國宅、西寧市場，一揭西寧國宅神秘面紗，本篇《NOWNEWS今日新聞》帶讀者以圖輯方式，了解現在的西寧國宅外觀、內部樣貌，以及西寧市場現況。
西寧國宅小檔案
地址： 台北市萬華區西寧南路4號
落成時間：1982年
拆除時間：2026年10月
未來規劃：福星社會住宅二區，預計提供1000戶社宅，融合市場及住宿型長照機構等設施。
完工時間：2032年
我是廣告 請繼續往下閱讀
地址： 台北市萬華區西寧南路4號
落成時間：1982年
拆除時間：2026年10月
未來規劃：福星社會住宅二區，預計提供1000戶社宅，融合市場及住宿型長照機構等設施。
完工時間：2032年