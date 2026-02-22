西寧國宅2026拆除》西寧市場最後身影 老攤商：這裡沒有鬼只有情

我是廣告 請繼續往下閱讀

從果菜批發到傳統結合電子市場 海砂屋危機催生重生計畫

▲西寧市場原為中央市場，後來結合中華商場、太平市場、永福市場等攤商，轉變為現在的西寧市場。（圖／記者葉政勳攝）

▲下午的西寧市場相當靜謐，不少攤商都在休息，或是跟隔壁的攤商老闆聊天。（圖／記者葉政勳攝）

搬遷中繼市場藏隱憂 客源減少、水電不方便

▲西寧市場地下一樓可看到漏水、壁癌痕跡。（圖／記者張家瑋攝）

▲西寧市場在拆遷重建時間，會暫時到洛陽停車場中繼市場繼續營業。（圖／記者張家瑋攝）

雖有搬遷、租金補助仍難彌補損失 希望針對需求給與協助

▲西寧市場地下1樓主要是販賣肉類、海產的傳統市場。（圖／記者葉政勳攝）

▲西寧市場攤販正在整理環境，準備收攤。（圖／記者葉政勳攝）

▲西寧市場1樓除了是販賣蔬果、乾貨的傳統市場，還有販賣電子音響設備。（圖／記者葉政勳攝）

走進神祕4樓！自治會親揭：人情味蓋過陰森感

▲走進西寧市場1樓，彷彿走進時光隧道。（圖／記者葉政勳攝）

▲西寧市場1樓的音響店老闆看到記者們，特地站在攤位前留下照片。（圖／記者葉政勳攝）

▲西寧市場擁有不少修理音響的師傅。（圖／記者葉政勳攝）

▲外界傳言西寧國宅是「猛鬼大樓」，不過自治會長們都認為，西寧市場是很有人情味的地方。（圖／記者葉政勳攝）

▲西寧市場總幹事（右）、西寧市場1樓自治會副會長陳雪華（左）帶著記者們一起參觀西寧市場。（圖／記者葉政勳攝）

▲西寧國宅2樓到4樓的政府機關，幾乎都已經搬遷了。（圖／記者葉政勳攝）

▲目前西寧國宅5樓以上的住宅區，已經全部封閉，不能進入。（圖／記者葉政勳攝）

8年後福星社宅二區落成 盼吸引年輕客群、延續市場新生命

▲西寧市場裡有一家理髮店，是攤商們就近剪髮的好去處。（圖／記者葉政勳攝）

▲西寧市場難得的年輕面孔，外籍老闆阿疊經營的二手音響店。（圖／記者葉政勳攝）

西寧國宅小檔案

▲一張圖看懂西寧國宅的前世今生。從1982年落成、2026年拆除到2032年重生為福星社宅，關鍵改建時程與規劃一次掌握。（圖／由 AI 生成、NOWNEWS製圖）

曾是全台最凶國宅，西寧大樓2026年將拆除。《NOWNEWS》專題記錄其最後身影，見證它從都市傳說走向新生的歷史轉捩點。隨著西寧國宅即將拆除重建，位於國宅1樓和地下1樓的西寧市場，也即將搬遷到洛陽停車場的中繼市場，因此《NOWNEWS》記者聯繫到西寧市場自治會，為老舊的西寧市場留下最後身影，也了解攤商們要搬遷到中繼市場的心情，以及期盼的市場未來。西寧市場就位於西寧國宅1樓及地下1樓，西寧市場原本是中央市場，主要是果菜批發市場，後來結合中華商場、太平市場、永福市場等地方的攤商，轉變為現在的西寧市場，1樓是電子和傳統市場，地下1樓則是傳統市場。西寧市場1樓自治會副會長陳雪華告訴記者，西寧國宅已經相當老舊，經過鑑定又是海砂屋，10幾年前1樓攤商們就發起西寧國宅重建訴求，並請議員向政府機關表達訴求，終於在近幾年決定進行重建，未來西寧國宅將改建為「福星社會住宅二區」，地下1樓到2樓則是市場。地下1樓自治會會長吳美惠表示，對於西寧市場要重建感到很開心，因為這棟大樓結構老舊，地震會有水泥塊掉下來，之前還有水泥塊砸到攤商機車的情況，非常危險，只要下大雨，地下室的漏水就會像瀑布一樣，鋼筋也出現裸露、生鏽的情況。陳雪華透露，對於西寧市場改建，自己的心情複雜，一方面很開心可以有嶄新的市場，一方面又擔心重建需要8年時間，這段時間搬遷到洛陽停車場中繼市場，會讓客源損失太多，吳美惠也同樣擔心客源流失問題，加上搬遷到中繼市場後，動線比較不好，他們攤販需要的三相電也只有23組，不敷使用，用水也不太方便。陳雪華表示，要謝謝市場處黃處長幫忙他們，給予攤商6萬元的裝修費用，以及1萬元的搬遷補助費，未來租金也有一些折扣，不過這對他們來說，還是不太足夠，近年物價通膨，裝修成本高漲，這些費用只是杯水車薪，吳美惠指出，像是營業用冰箱只要移動就有損壞可能，一台冰箱可能就要花費10幾萬元，根本不夠使用。吳美惠進一步表示，加上搬遷後客人一定會減少，營業損失難以估算。陳雪華表示，很多人都不知道西寧市場會搬到中繼市場，以為他們就收起來了，希望政府機關能多多宣傳中繼市場，也能多聽聽攤商們的真實需求，給予協助。有少數到了年紀的攤商，認為8年的興建期太長了，決定趁這個機會退休，陳雪華也表示，有些年紀較大的攤商們，希望能用攤位換取社宅的優先居住權，畢竟大家在這裡奮鬥一輩子，期盼未來也能有個安穩的棲身之所。記者到西寧市場探訪時，1樓電子、音響設備的店面，擺滿各種零件、復古設備，彷彿走進時光隧道，陳雪華熱情帶著我們到處逛逛，許多攤販彼此間都熟識，充滿著濃厚的人情味，有音響店老闆、老闆娘看到我們來採訪，也大方地站在攤位裡，讓我們留下難得的紀念。對於西寧國宅的恐怖傳說，吳美惠笑說，自己從來沒有遇到過奇怪的事情，她曾在凌晨2、3點到西寧市場放貨品，也沒有發生什麼事情；陳雪華也透露，自己在西寧市場20幾年了，沒有遇過靈異事件，比較多是外面的人繪聲繪影，越傳越可怕。西寧市場總幹事特地帶記者及攝影到4樓走一走，當天天氣多雲、飄著雨，加上2樓到4樓的政府機關幾乎都搬遷了，內部都是陰陰暗暗的，很容易搞錯自己身處的地方，他跟記者說，西寧國宅每層樓都有連接兩棟的走廊，所以常常會讓人迷失方向，他有時候半夜也需要到樓上維修設備，也沒發生過任何事情，記者實際走訪也沒有什麼特殊的事件，只有因為燈光昏暗、自然光不足，令人感到一點陰暗的感覺，也因一直走路、爬樓梯，並沒有覺得有涼意，反而有點熱。未來西寧市場將改變成地下1樓是明火區的攤販，像是賣烤鴨、熟食的攤商，1樓則是傳統市場和電子音響攤商，2樓會有美食區及百貨區，動線規劃變得更清楚，陳雪華和吳美惠都很期待，未來社宅有人開始入住後客人會變多，希望能吸引更多年輕人走入傳統市場。台北市萬華區西寧南路4號1982年2026年10月福星社會住宅二區，預計提供1000戶社宅，融合市場及住宿型長照機構等設施。2032年