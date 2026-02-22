【編者按】

曾是全台最兇國宅，西寧大樓2026年將拆除。《NOWNEWS》專題記錄其最後身影，見證它從都市傳說走向新生的歷史轉捩點。



我是廣告 請繼續往下閱讀

1. 台北｜錦新大樓：窮比鬼可怕？房價逆勢創新高

▲錦新大樓前身是時代大飯店，曾發生嚴重火警，造成多人死傷。圖為事發隔日的新聞報紙。（圖／翻攝自國家圖書館全國報紙影像系統）

▲「我也要840容積！」錦新大樓雖有台北第一凶宅之稱，但因地段精華、租金投報率高，管委會甚至高掛布條爭取都更容積獎勵，顯示房價利益遠勝過對靈異的恐懼。（圖／翻攝顏若芳臉書）

2. 台南｜杏林醫院：電影原型地 去年又一死

▲恐怖電影《杏林醫院》在杏林醫院取景拍攝，2020年底上映，初期票房迅速突破新台幣5,000萬元，創下該年國片鬼片佳績。（圖／傳影互動提供）

▲廢棄近30年的台南杏林醫院，已由京城銀行買下並展開整修工程（圖）。隨著吊車進駐，這座全台最大鬼屋有望轉型，但去年電梯井發現遺體的意外，又為其增添一筆神祕色彩。（圖／翻攝臉書）

3. 台中｜千越大樓：幽靈船傳說 變身塗鴉網美聖地

▲台中千越大樓頂樓的特殊結構（圖左上），曾流傳著「幽靈船」都市傳說。近年雖因產權複雜都更卡關，卻因開放塗鴉創作，從廢墟鬼屋搖身一變成為年輕人的網美打卡聖地。（圖／讀者提供2021.10.15）

目前已禁止進入

▲▼千越大樓近年雖因產權複雜都更卡關，卻因滿滿塗鴉，一度成為另類景點。（圖／翻攝Google評價）

4. 高雄｜九龍大樓：惡火奪24命 凶宅第一排火速賣光

▲高雄九龍大樓（右）因縱火案奪走24命後持續封閉，外牆焦黑痕跡猶存。然而地段優越，緊鄰的全新建案（左）不受凶宅第一排影響，甚至創下完銷佳績，形成強烈對比。（圖／翻攝Google街景）

點評：都市傳說敵不過「鈔能力」

隨著台北市著名的「西寧國宅」確定於2026年拆除重建，「全台猛鬼大樓」的排名也即將重新洗牌！在房價高漲與都市更新的浪潮下，許多曾經令人聞風喪膽的靈異地點，有的已經夷為平地，有的卻逆勢成為搶手標的。《NOWNEWS》特別盤點全台4大知名「都市傳說大樓」現況，帶你看看這些傳奇建築的命運轉折。📍地址：台北市中山區新生北路二段108號西寧國宅拆除後，台北市「最兇」稱號的接班人，非中山區的「錦新大樓」莫屬。前身是的錦新大樓，30多年來發生過火災、跳樓等意外，奪走，被封為「」。儘管靈異傳聞不斷，但錦新大樓卻是投資客眼中的「金雞母」。原因無他，就是地段太好（鄰近林森北路、捷運站）、總價太低。根據實價登錄，近年錦新大樓交易熱絡，單價已站上5字頭，。對於許多年輕租屋族來說，比起虛無縹緲的鬼神，「高房租」才是最可怕的鬼故事，錦新大樓憑藉著超高出租率，成為房市中屹立不搖的傳奇。📍地址：台南市中西區西門路一段512號台南中西區1975年落成的杏林醫院，1993年因偽造醫療紀錄、詐領保險費等違規行為被勒令停業，廢棄近30年，內部留有大量醫療器材與病歷，被網友票選為「全台最大鬼屋」，過去許多年輕人喜愛夜闖探險，成為當地的治安死角。甚至被實地取景，拍攝成同名《杏林醫院》的恐怖電影，由林柏宏主演。這棟閒置多年的地標，在2018年被隔壁，並開始進行整修。京城銀行2020年再買下左側木造老屋。據傳新業主計畫將其改建為具有醫療背景的長照中心或住商混合大樓。不過，去（2025）年2月管理員意外發現，已明顯死亡多日，為都市傳說再添一筆。📍地址：台中市中區綠川西街113號1977年落成的千越大樓（原名綠川商業大樓）位於台中火車站前，是台中市第一段鋼骨RC建築，由兩棟組成，鄰臨綠川西街樓高10層、臨台灣大道的則是5層樓建築，也是早期的千越百貨。1988年與2005年兩度遭受火災後荒廢，剛好碰上衛爾康大火「幽靈船」停在頂樓的都市傳說，讓這裡成為著名的靈異探險點。目前因產權複雜及消防不合格持續封閉中。雖然都更整合困難重重，但千越大樓近年卻走出了一條「另類重生」之路。管委會開放塗鴉團體進駐，將廢墟牆面畫滿色彩繽紛的街頭塗鴉，反而吸引大批年輕人前往拍照打卡、拍MV，從鬼屋變身為「網美聖地」。雖然建築本體依然殘破，但人氣卻相當旺，是全台最「潮」的廢墟大樓。要注意的是，📍地址：高雄市鹽埕區新興街149號高雄鹽埕區著名的九龍大樓（原名龍生大廈），1989年因縱火案造成，之後長期荒廢，外牆甚至被掛上「」、「」的白布條，景象怵目驚心，是高雄當地人避之唯恐不及的地點。九龍大樓和千越大樓處境相似，因產權複雜，無法整合而持續封閉荒廢至今。但因鄰近鹽埕商圈、駁二藝術特區、愛河等景點，加上捷運紅、橘線等軌道建設到位，吸引建商入駐周邊推案。曾有建商有意收購改建教堂，但因整合困難作罷。特別的是，一巷之隔的從西寧國宅的拆除到錦新大樓的熱賣，可以看出在寸土寸金的台灣，。隨著都市更新的腳步加快，台灣的「猛鬼地圖」正在快速縮小，或許再過十年，這些都市傳說都將成為老一輩口中的歷史故事。