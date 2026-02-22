【編者按】曾是全台最兇國宅，西寧大樓2026年將拆除。《NOWNEWS》專題記錄其最後身影，見證它從都市傳說走向新生的歷史轉捩點。



導演眼中的「冷漠」美學：從蔡明亮到《目擊者》

▲蔡明亮今年初公開的電影《西寧國宅》成為西寧國宅最後取景的電影。（圖／蔡明亮《西寧國宅》工作照 王雲霖攝影）

▲西寧國宅內部的監控室，日夜記錄著這棟大樓的動靜。電影《目擊者》曾在此取景，劇組看中的正是這種封閉空間下，現代鄰里間疏離與冷漠的氛圍。（圖／記者葉政勳攝）

兩大風水煞氣：反弓與刀煞

▲西寧國宅頂樓增設女兒牆。（圖／翻攝Google地圖@kevin liou）

▲西寧國宅內部走廊狹長、採光不足，長年籠罩在陰暗中。命理師指出，此處受地形影響形成「陰煞」，容易聚陰，也成為都市傳說的溫床。（圖／記者葉政勳攝）

唯一解方：拆除不夠，還得「曬」滿49天

▲一張圖看懂西寧國宅的前世今生。從1982年落成、2026年拆除到2032年重生為福星社宅，關鍵改建時程與規劃一次掌握。（圖／由 AI 生成、NOWNEWS製圖）

被網友封為台北「猛鬼大樓」之一的西寧國宅，確定將在今（2026）年10月拆除。這棟屋齡超過40年的建築，因發生過情殺、突發暴斃及多起意外墜樓，累積死亡人數超過30人，連網紅「MC姐」也在此殞命。隨著拆除定案，這座集結了都市傳說、影視記憶與風水爭議的灰色巨塔即將走入歷史。對於民眾最擔心的「凶宅煞氣」問題，民俗專家也提出了除舊佈新的解方。西寧國宅內部結構複雜，呈現「田」字或「井」字型，。這種戶戶對望卻又封閉壓抑的格局，雖被視為，卻成為電影導演眼中的瑰寶。西寧國宅至少吸引了5部電影在此取景。名導蔡明亮對此情有獨鍾，從電視處女作、電影，到紀錄短片，都記錄了這裡特殊的空間感；他曾形容這裡像他在馬來西亞的外公家，是「豪宅（好窄）」。此外，名導張作驥的，片中主角家的海產店正位於國宅一樓的西寧市場；而程偉豪執導的驚悚片，劇中柯佳嬿遭肢解的駭人場景，也是在國宅內某位老兵家中拍攝。劇組曾透露，選中這裡並非因為靈異傳聞，而是。隨著大樓將拆，這些經典的電影場景也將成為絕響。西寧國宅為何靈異頻傳？除了建築內部陰暗、電梯故障等狀況外，資深警員曾回憶處理過「」的詭異案件，兩人幾乎同時發生，卻並非殉情。命理師高煜霖指出，西寧國宅在風水上有兩大煞氣。首先是位置剛好在河流轉彎處，形成「」，導致大樓受沖刷形成「陰煞」格局，容易吸引好兄弟聚集；其次是鄰近忠孝西路一側形成「」，易引發血光之災，連樓下的土地公廟都難以鎮壓。面對如此兇猛的傳說，單純把樓拆了就能解決嗎？專家直言，若要徹底斷根，僅有拆除是不夠的，必須搭配特殊的淨化儀式。而台北市都發局也證實，西寧國宅拆除後將「」，與台北第一殯儀館拆除後需「曬地除穢」的做法不謀而合 。命理師謝沅瑾曾說明，針對這類發生過多次意外的宅邸，古法上有其特定的處理程序。在改建前，法師需取鋒利如劍的「菅芒花」葉子來斬鬼，接著「」並放火燒，上頭鋪著半濕茅草，利用悶燒的熱氣殺菌除穢。而最關鍵、也最不可省略的一步，就是「曬」。謝沅瑾強調，西寧國宅拆除後絕不能馬上動工，，利用天地正氣驅邪避凶，最後，才能真正讓地氣更新。民俗專家廖大乙也補充，拆除前應舉行祭拜儀式向亡者報告，重建後可設立石碑紀念，唯有做足這些功夫，才能確保這塊土地真正迎來新生。地址： 台北市萬華區西寧南路4號落成時間：1982年拆除時間：2026年10月未來規劃：福星社會住宅二區，預計提供1000戶社宅，融合市場及住宿型長照機構等設施。完工時間：2032年