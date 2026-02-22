【編者按】曾是全台最兇國宅，西寧大樓2026年將拆除。《NOWNEWS》專題記錄其最後身影，見證它從都市傳說走向新生的歷史轉捩點。被網友封為台北「猛鬼大樓」之一的西寧國宅，確定將在今（2026）年10月拆除。這棟屋齡超過40年的建築，因發生過情殺、突發暴斃及多起意外墜樓，累積死亡人數超過30人，連網紅「MC姐」也在此殞命。隨著拆除定案，這座集結了都市傳說、影視記憶與風水爭議的灰色巨塔即將走入歷史。對於民眾最擔心的「凶宅煞氣」問題，民俗專家也提出了除舊佈新的解方。
我是廣告 請繼續往下閱讀
導演眼中的「冷漠」美學：從蔡明亮到《目擊者》
西寧國宅內部結構複雜，呈現「田」字或「井」字型，類似香港的井字大廈。這種戶戶對望卻又封閉壓抑的格局，雖被視為風水硬傷，卻成為電影導演眼中的瑰寶。
西寧國宅至少吸引了5部電影在此取景。名導蔡明亮對此情有獨鍾，從電視處女作《海角天涯》、電影《洞》，到紀錄短片《西寧國宅》，都記錄了這裡特殊的空間感；他曾形容這裡像他在馬來西亞的外公家，是「豪宅（好窄）」。
西寧國宅為何靈異頻傳？除了建築內部陰暗、電梯故障等狀況外，資深警員曾回憶處理過「一天內兩起跳樓」的詭異案件，兩人幾乎同時發生，卻並非殉情。
命理師高煜霖指出，西寧國宅在風水上有兩大煞氣。首先是位置剛好在河流轉彎處，形成「反弓煞」，導致大樓受沖刷形成「陰煞」格局，容易吸引好兄弟聚集；其次是鄰近忠孝西路一側形成「刀煞」，易引發血光之災，連樓下的土地公廟都難以鎮壓。
面對如此兇猛的傳說，單純把樓拆了就能解決嗎？專家直言，若要徹底斷根，僅有拆除是不夠的，必須搭配特殊的淨化儀式。而台北市都發局也證實，西寧國宅拆除後將「曬地半年」，與台北第一殯儀館拆除後需「曬地除穢」的做法不謀而合 。
命理師謝沅瑾曾說明，針對這類發生過多次意外的宅邸，古法上有其特定的處理程序。在改建前，法師需取鋒利如劍的「菅芒花」葉子來斬鬼，接著「掘地三尺」並放火燒，上頭鋪著半濕茅草，利用悶燒的熱氣殺菌除穢。
而最關鍵、也最不可省略的一步，就是「曬」。謝沅瑾強調，西寧國宅拆除後絕不能馬上動工，必須讓建築基地經過陽光曝曬至少49天，利用天地正氣驅邪避凶，最後取他處之土填平，才能真正讓地氣更新。
民俗專家廖大乙也補充，拆除前應舉行祭拜儀式向亡者報告，重建後可設立石碑紀念，唯有做足這些功夫，才能確保這塊土地真正迎來新生。
》西寧國宅小檔案
地址： 台北市萬華區西寧南路4號
落成時間：1982年
拆除時間：2026年10月
未來規劃：福星社會住宅二區，預計提供1000戶社宅，融合市場及住宿型長照機構等設施。
完工時間：2032年
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995