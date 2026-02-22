西寧國宅2026拆除》西門町房價站上百萬 專家：4千租金恐成絕響

【編者按】曾是全台最凶國宅，西寧大樓2026年將拆除。《NOWNEWS》專題記錄其最後身影，見證它從都市傳說走向新生的歷史轉捩點。
西寧國宅佇立在萬華、淡水河畔，距離北門捷運站步行僅需6分鐘，旁邊就是西門町商圈，地理位置優越，但西寧國宅1982年完工，至今已有44年歷史，而且因為建築本身是海砂屋，所以預計在今年拆除，改建為「福星社會住宅二區」，原本的西寧市場也會暫時搬到洛陽停車場中繼市場，等待興建完畢後搬回。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中告訴《NOWNEWS》記者，西寧國宅重建後，勢必會為周遭環境帶來利多。
西寧國宅居住環境複雜 租金低廉成弱勢族群保障
西寧國宅於1982年完工，是總戶數超過400戶的大型出租國宅，除了住宅之外，國宅地下1樓到地上4樓還有傳統市場、警察局、政府機關辦公室等，超過40年的時間裡，西寧國宅已經逐漸老舊，加上海砂屋原因，不僅鋼筋裸露、生鏽，還有嚴重的漏水問題，國宅出入口多，人流相較起來複雜，大樓管理不易，也使「猛鬼大樓」都市傳說不脛而走。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，西寧國宅多年來被認為居住環境有待改善，但是該國宅的租金相當實惠，12到24坪的月租金僅約4650到9250元，換算下來單坪月租金不到400元，對照台北站前商圈、西門町商圈每坪動輒千元以上的租金行情，西寧國宅只需要區域租金行情的3、4折，就能入住首都的精華地段，為弱勢族群在首都落戶，提供相當重要的保障。
改建後推升租金行情 生活機能更完善
然而西寧國宅改建為全新大樓後，將以新屋來評估租金行情，以周邊新房子動輒1500元以上的單坪月租金來看，重建後的西寧國宅，即使租金會依照社宅原則以市價打折，也不太可能維持原本的低租金，因此新社宅的租金水位將明顯拉高，對周遭的租金行情也具有推升作用。
此外，西寧國宅改建後，原本老舊紊亂的街廓容貌將大幅改善，對區域的生活質感而言，可說是轉骨的一大契機；加上西寧國宅重建之後，戶數將從400多戶擴大為1000戶，消費人潮將增加，可望使商圈更加活絡；而重建後低樓層除了原本的市場外，還將規劃長照、社福機構，也能豐富當地的生活機能，只要重建後的管理品質能維持在一定的水準，對區域發展應是利大於弊。
根據樂居網資料指出，台北市萬華區的西門生活圈近一年房價漲幅為7.94%，近一年成交價為89.89萬元，新案成交價已經來到每坪107.97萬元，該區為台北市國際級觀光商圈，結合文創、電影、流行、美食等特色，攤販、影城及特色店面林立，商業及娛樂機能發達。生活十分機能成熟，包括西寧市場、西門町商圈、萬華運動中心、聯合醫院中醫中心等。
西寧國宅小檔案
地址： 台北市萬華區西寧南路4號
落成時間：1982年
拆除時間：2026年10月
未來規劃：福星社會住宅二區，預計提供1000戶社宅，融合市場及住宿型長照機構等設施。
完工時間：2032年
資料來源：台灣房屋集團趨勢中心、樂居網
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
