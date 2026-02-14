我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇在今（14）日在亞利桑那州格倫岱爾展開春訓，備受關注的莫過於日本二刀流球星大谷翔平，對此總教練羅伯斯（Dave Roberts）受訪時談到本季將迎來「完全體」投打二刀流的大谷翔平，對這位日籍巨星的復原狀態與未來表現充滿期待，直言仍有巨大成長空間，更透露他今年在投球端也將以角逐賽揚獎為目標努力。羅伯斯表示，大谷翔平去年仍處於手術後調整階段，如今首次在沒有復健限制的完整休賽季備戰，狀態明顯不同。他強調自己認為大谷翔平還有未開發的部分。去年畢竟是術後第一年，如今經過正常休季訓練，他的潛力還很大，甚至可能超越我對他的期待。羅伯斯也透露，大谷翔平本人顯然以角逐賽揚獎為目標，但球團首要考量仍是健康與穩定先發，只要能長期維持出賽，成績自然會隨之而來。談到近距離觀察「投手大谷」的印象，羅伯斯特別稱讚他的控球能力。他表示，大谷翔平雖仍未完全滿意自己的表現，但以歷經韌帶置換手術的投手來說，他的球路控制與變化球運用已遠優於一般復原進度，並強調「他能精準掌握不同球種與球形變化，每個動作都有明確目的，這點令人印象深刻。」大谷翔平在春訓首日牛棚投出27球，象徵投手調整正式邁入實戰節奏。羅伯斯認為，今年休賽季對大谷而言意義重大，因為過去復健期的冬季只是「為了生存做準備」，如今則是真正為新球季打造狀態，因此對他投打兩端表現都抱持高度期待。至於即將到來的世界棒球經典賽（WBC），羅伯斯透露目前尚未確定大谷何時與日本隊會合，但道奇投手教練與日本隊教練團已保持密切聯繫，確保雙方調整計畫一致。他強調，是否在向國家隊報到前於熱身賽登板仍未定案，須視時間安排而定。