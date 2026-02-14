我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇去年賽季雖然完成2連霸，不過陣中牛棚主力左投為西亞（Alex Vesia）卻在世界大賽的過程中經歷了喪女之痛，今（14）日他也在春訓首度公開他與夫妻2人在這段時間的心路歷程。據美國媒體《Dodgers Nation》及多家媒體報導，維西亞在球場與記者面前談到這段痛苦時刻，聲音哽咽，但也展現堅毅面對人生的態度。維西亞表示，他首先要感謝妻子凱拉（Kayla）一直以來的支持，「她不僅是我所知最堅強的人，更是我心靈的支柱。今天我說的每一句話，都是代表我們夫妻兩人的心聲。」維西亞也透露，去年世界大賽因家庭原因缺席賽事期間，不僅道奇，連藍鳥的救援投手也在帽子上戴上他的背號「51」表達支持。對此，他特別感謝2隊球團、教練與隊友，認為這份關愛證明了職業棒球社群的深厚人情味，他也強調「我們被情感淹沒，也深深體會到棒球界的人際關係是如此珍貴。」貝西亞坦言，悲傷無法抹去，但他感受到周遭的支持與愛。他也分享他在Instagram上收到了無數激勵留言，甚至NFL洛杉磯公羊隊全體球員送來簽名球衣。維西亞也回憶與女兒史黛玲（Sterling Sol Vesia）共度的短暫時光，「我們抱她、換尿布、讀書給她聽、傾注愛意，雖然時間太短，但這些瞬間將永遠珍藏在我們心中。」他並分享從這段經歷學到的課題：「人生可能瞬間改變，我們要學會珍惜當下。」在悲痛中，維西亞也努力重拾生活節奏，去年11月開始重返健身房，進行投球訓練。他表示能再次與隊友共度春訓非常重要，強調「能在球隊感受到愛意、與隊友開心互動，對我而言是極大的安慰。」他也提到，這樣的悲劇可能發生在許多家庭，讓他對棒球社群的情感連結與感謝更加深厚。維西亞在談話最後落淚，但仍堅定地說：「女兒每天都與我們同在。維西亞在悲傷中展現出堅強的心態，也為球隊春訓注入了正面力量，準備迎接新賽季的考驗。