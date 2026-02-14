我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）紐約洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）去年因手肘韌帶置換手術（Tommy John Surgery）整季報銷，經過漫長的復健後，終於在今（14）日於春訓基地迎來術後首次牛棚練投，總教練布恩（Aaron Boone）也對他的狀態讚譽有加，而柯爾也展示了全新的投球動作，力拼在今年賽季重拾王牌身手。柯爾在2023年奪得生涯首座塞揚獎，然而2024年因手肘傷勢僅出賽17場，投了95局送出99次三振，取得8勝5敗、防禦率3.41、ERA+118。去年春訓期間，他宣布接受TJ手術，整季缺席。今日在洋基春訓基地及小聯盟1A主場史坦伯納球場（Steinbrenner Field）進行術後首次牛棚練投，他投了約30球，使用全套球路，並展示了新的高抬手投球動作。柯爾表示，復健過程「又長又乏味」，但隨著康復進展，他逐步依照球團指示增加強度，保持耐心與紀律。他也強調「我基本上就是照著球團的指示去做。當他們要我加強強度時，我就加強，當他們要我不要勉強時，我就不會勉強自己。」洋基總教練布恩強調，球隊不會強迫柯爾過早回歸，目標是循序漸進地確保他在季末甚至季後賽達到最佳狀態。「我們希望給他充足的時間，逐步建構身體狀態，絕不急於讓他前期多投幾場比賽，以免影響整體表現。」布恩在看完柯爾練投後也稱讚：「一切看起來都很順利，他整個人處在非常棒的狀態。」捕手韋爾斯（Austin Wells）也表示，柯爾今天投球「順暢且充滿自信，看起來就是他自己，非常令人振奮。」布恩也補充說，關於柯爾是否會在熱身賽登板，將在未來幾週與球員討論，但最重要的是回歸正規賽時保持最佳狀態。柯爾目前已跨過術後11個月里程碑，復健期間除了持續重量訓練外，也保持以往的投球機制，甚至加入類似薛澤（Max Scherzer）式的高抬手動作。柯爾坦言，目標是以循序漸進方式重回巔峰。柯爾也強調，我的手肘感覺非常好，這讓我對未來充滿信心。」洋基球團對柯爾的回歸充滿期待，布恩表示，「我不會給柯爾設定上限，他回到先發輪值後，完全有能力重現頂級表現。」