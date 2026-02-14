台美經貿關係寫下歷史新頁！台美雙方於昨13日正式簽署對等貿易協定，其中車迷最震撼的消息莫過於確認「美製小客車」進口關稅將由 17.5% 全面降至 0%。這項被視為車市核彈級的政策，將讓部分百萬級距以上的進口車售價出現劇烈波動。
究竟這波美國車零關稅受惠名單有哪些？大家最關心的特斯拉降價與否？家庭神車 Toyota Sienna 能否真的降百萬？還有哪些「隱藏版」神車可能改由美國進口？《NOWNEWS日新聞》為您整理最完整的懶人包，看懂這波車價大海嘯。
重點一：為什麼會有零關稅？皮卡為何沒降？
根據行政院公布的官方版本，本次協定鎖定「小客車」進行關稅互免，意即未來從美國進口的轎車、休旅車，關稅將從現行的 17.5% 直接歸零。
但請注意，為了保護台灣本土商用車與軍工產業，「小貨車」（包含熱門的 RAM、Ford Ranger 等皮卡 Pickup）並未納入零關稅名單。不過，針對未達 5 噸的中小型貨車，行政院尚未公布具體的「一定關稅」稅率，是否會比現行的 17.5% 稍低？仍待官方進一步釐清。
此外，政府同步鬆綁美規車進口配額，未來只要符合美國聯邦安全標準（FMVSS），驗車流程將大幅簡化。
重點二：進口車為什麼這麼貴？降稅能省多少？
許多消費者直覺認為：「關稅 17.5% 歸零，那 300 萬的車是不是直接少 52 萬（300萬 x 17.5%）？」答案是：錯！這筆帳沒那麼簡單。
根據汽車達人葉毓中在《地球黃金線》節目中的分析指出，進口車降價的魔鬼藏在「稅上加稅」的連鎖反應裡；而經濟部長龔明鑫也曾公開表示，考量業者成本與利潤結構，終端售價降幅約落在一成左右，並非全額反映。
1. 專家解析：為什麼會引發「連鎖降價」？
葉毓中分析，台灣進口車稅制採「累乘法」，計算公式像是蓋房子：第一層是「關稅」，第二層是「貨物稅」，第三層是「營業稅」。
• 舊制： 貨物稅是拿（車價 + 17.5% 關稅）去乘以 30%。
• 新制： 貨物稅是拿（車價 + 0% 關稅）去乘以 30%。
當第一層的關稅歸零，第二層的貨物稅和第三層的營業稅也會因為基數變小而「跟著縮水」！這就是所謂的稅賦「乘數效應」。
2. 實際能降多少錢？（降幅試算表）
雖然車商的實際「報關價格（CIF）」屬於商業機密，但綜合產業專家的推算，我們為您整理了三個不同級距的「預估降價金額」：
👉 結論： 車價越高，因為原本疊加的稅金越重，零關稅後的「減稅紅利」就越驚人。對於鎖定 300 萬以上等級（如賓士 GLE、BMW X5）的買家來說，這波降價絕對足以讓你「有感升級」配備，甚至省下一台國產小車的錢！
重點三：美國車有哪些？各品牌降價動態速報
政策一出，台灣賓士、特斯拉（Tesla）、BMW（汎德）等各大車商反應陸續出爐。除了雙 B 表態共有 9 款車擬降價，Toyota、Nissan 與 Honda 也釋出最新評估方向：
1. 台灣賓士 （Mercedes-Benz）
台灣賓士表態將評估 5 款美製車新售價，市場預估 GLE 等級降幅約數十萬，而頂規 Maybach GLS 因基數高，降價金額恐最為驚人。
• 受惠車款： GLE、GLE Coupe、GLS（賓士七人座旗艦）以及純電休旅 EQE SUV 與 EQS SUV。
2. BMW（汎德）
BMW 總代理汎德承諾，將配合政府政策進行相對應的市場價格調整。待政府公告實施細節後，將正式對外公告新售價。
• 受惠車款： 產自美國斯帕坦堡工廠的 X3、X5、X6、X7。
3. 特斯拉（Tesla）
原本車迷最期待的特斯拉降價，官方回應卻潑了冷水。特斯拉 13 日表示，Model 3、Model S 與 Model X 產自美國，但三車系都暫無降價計畫，且 S／X 兩車款 2026 第二季將停產。另外，最受關注的 Model Y 車源多來自德國柏林廠，沒有移產計畫，也不符合美製車零關稅。
4. Toyota （和泰汽車）
和泰汽車總經理蘇純興曾釋出關鍵訊息，表示「不排除導入更多美製 Toyota 車款」。和泰最新回應媒體表示，美製車關稅仍須待立法院公告生效日，目前尚未定案。
• 潛在車款： 除了神車 Sienna 被認為有望降價以外，正七人座休旅 Highlander、RAV4 PHEV 與 Camry 都被視為擴大導入美國車的熱門車款。
5. Nissan / Infiniti （裕隆日產）
裕隆日產回應則相當積極，明確列出多款美製車進入評估階段。
• 評估名單： Nissan Rogue（即美規 X-Trail）、Pathfinder（七人座休旅）、Frontier（皮卡）、Murano、Altima；以及 Infiniti 的 QX65。不過，美國皮卡台灣歸類為「小貨車」，不在零關稅範疇內。
6. Honda （台灣本田）
台灣本田證實內部已開始研究美製車款導入，但也點出關鍵難題，主要是美規熱門車如 Odyssey、Pilot 多搭載 3.5 升 V6 自然進氣引擎，雖然省了 17.5% 關稅，但進來台灣需繳納高額的排氣量牌照稅與燃料稅，台灣消費者是否能接受？是目前評估的最大變數。
7. Ford（福特六和）
福特六和表示待政府細節公告後將審慎評估。
• 潛在車款： 外界高度關注 Mustang Mach-E（電動野馬）、越野神車 Bronco 是否會趁勢引進。
8. Jeep / RAM（寶嘉聯合）
總代理表示，Jeep Wrangler 當初定價時已預先吸收成本（基於零關稅結構），因此售價維持不變。
重點四：產地大風吹？歐日系車廠「變身」美製車預測
這波零關稅除了影響上述品牌，更可能促使全球車廠調整供應鏈。以下整理目前非美製，但未來極可能「轉單」改由美國廠進口的潛在驚喜名單：
【下一波美製神車預測名單】
• Volvo： 主力休旅 XC60（預計下半年全球產線調整，改由美國生產）、旗艦電動休旅 EX90。
• Volkswagen： 電動休旅主力 ID.4（美國田納西廠製造）。
• Subaru： 跨界休旅 Crosstrek、森林人 Forester（若產能允許，不排除改引進美規）。
• Nissan： 主力房車 Sentra（傳言產地可能由墨西哥改為美國）。
• Honda： Civic、ZR-V（評估改由美國廠導入）。
(註：上述名單為業界預測，實際產地變更需視原廠全球戰略而定)
重點五：對台灣汽車產業的衝擊
這波「美國車零關稅」政策落地，被車界形容為一場「重新洗牌的市場海嘯」。綜合專家分析，當原本高不可攀的進口豪華休旅（如 BMW X3、Benz GLE）價格大幅下殺，將產生劇烈的向下擠壓效應，直接衝擊售價落在 120-150 萬級距的頂規國產車或日系進口車生存空間，逼得國產車廠必須提升配備或降價應戰。
不僅國產車壓力山大，曾經風行一時的「外匯車（水貨）」恐將面臨寒冬。過去外匯車主打價格優勢，但隨著總代理汎德與台灣賓士皆表態跟進降價，在原廠保固與價格競爭力的雙重夾殺下，外匯車商的生存空間將被壓縮殆盡。與此同時，二手車市場也難逃一劫，新車價格若出現大幅調降，現有的二手美製車行情勢必瞬間縮水，近期打算賣車的車主恐將面臨資產減損的陣痛期。
