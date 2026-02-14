我是廣告 請繼續往下閱讀

重點一：為什麼會有零關稅？皮卡為何沒降？

▲此波美國車零關稅協定鎖定「小客車」，皮卡（Pickup）在我國法規上屬小貨車，不再零關稅範疇。圖為Ford Ranger。（圖／翻攝福特汽車官網）

重點二：進口車為什麼這麼貴？降稅能省多少？

▲一張圖看懂為什麼降幅超乎預期！根據汽車達人葉毓中分析，進口車稅制採「累乘法」，當最底層的關稅歸零，上方疊加的貨物稅與營業稅也會跟著「瘦身」，這就是讓百萬豪車價格暴跌的關鍵秘密。（圖／由 AI 生成、NOWNEWS監製）

車輛等級 市售參考價 預估降幅 (金額) 降幅感受 代表車款 家庭 MPV / 休旅 200 ~ 280 萬 ↘ 降約 25 ~ 35 萬 很有感 Toyota Sienna, BMW X1 (若美製) 豪華進口休旅 300 ~ 450 萬 ↘ 降約 40 ~ 65 萬 超有感 Benz GLE, BMW X5, X6 層峰旗艦豪車 600 ~ 900 萬 ↘ 降約 80 ~ 120 萬 暴跌 Maybach GLS, BMW X7 (高規)

重點三：美國車有哪些？各品牌降價動態速報

政策一出，台灣賓士、特斯拉（Tesla）、BMW（汎德）等各大車商反應陸續出爐。除了雙 B 表態共有 9 款車擬降價，Toyota、Nissan 與 Honda 也釋出最新評估方向：

▲美國車零關稅發威！BMW X3、X5 等美製車款確認降價，汎德表示將待政府公告後調整建議售價。（圖／BMW Taiwan總代理 汎德）

▲美國車零關稅確定，外界推估 Toyota 神車 Sienna（圖）車價有可能一口氣大砍百萬。（圖／翻攝 Toyota 官網）

▲Honda證實已開始研究美製車款導入，但擔憂美規熱門車如 Odyssey（圖）來台要繳高額的排氣量牌照稅與燃料稅，台灣消費者接受度最大變數。（圖／翻攝Honda官網）

重點四：產地大風吹？歐日系車廠「變身」美製車預測

這波零關稅除了影響上述品牌，更可能促使全球車廠調整供應鏈。以下整理目前非美製，但未來極可能「轉單」改由美國廠進口的潛在驚喜名單：

▲產自美國田納西州的 Volkswagen ID.4，被視為這波零關稅政策下的「隱藏版紅利」。若台灣福斯未來改由美國廠導入，這款全球熱銷的純電休旅價格競爭力將大幅提升，挑戰 Model Y 的市場地位。（圖／翻攝Volkswagen官網）

重點五：對台灣汽車產業的衝擊

這波「美國車零關稅」政策落地，被車界形容為一場「重新洗牌的市場海嘯」。綜合專家分析，當原本高不可攀的進口豪華休旅（如 BMW X3、Benz GLE）價格大幅下殺，將產生劇烈的向下擠壓效應，直接衝擊售價落在 120-150 萬級距的頂規國產車或日系進口車生存空間，逼得國產車廠必須提升配備或降價應戰。

▲美製汽車關稅從17.5%降為零，專家認為不只國產車，連外匯車、二手車都會受衝擊。（圖／記者鍾泓良攝）