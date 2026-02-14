我是廣告 請繼續往下閱讀

▲孫協志（右）與夏宇童（左）今於台北寒舍艾美酒店舉辦婚宴，砸下百萬、席開40桌。（圖／經紀團隊提供）

▲孫德榮（如圖）曾公開指責孫協志，直呼：「做人最無情！」2人關係鬧僵。（圖／翻攝自孫腫來了 臉書）

藝人孫協志與小11歲夏宇童去年3月3日登記結婚，今（14）日於台北寒舍艾美酒店舉辦婚宴，砸下百萬、席開40桌，男方星友「5566」彭小刀、王少偉、許孟哲到場祝賀，不過卻不見當年捧紅他們的資深製作人孫德榮，《NOWNEWS今日新聞》關心對方缺席原因，他認了並未受邀婚禮，也拒絕包禮金，「孫協志脾氣要收斂一點，上一場包的禮金已經夠他用很久了！」昔師徒恩怨再度受到議論。孫協志今大婚，彭小刀、王少偉、許孟哲均到場祝賀，王仁甫因既定行程缺席，反觀孫德榮竟沒受邀參加，他向《NOWNEWS今日新聞》證實原因，並建議孫協志「脾氣收斂點」，被問到是否會包禮金？他直言說：「不用包了，上一場包的禮金已經夠他用很久了！」最後孫德榮仍用平緩語氣祝福新人：「白頭偕老、早生貴子，希望長長久久幸幸福福！」至於孫德榮與5566為何鬧僵？2023年11月19日，孫德榮透過臉書發文，曬出王仁甫、孫協志、許孟哲及羅志祥青澀作品合照，喊話時隔多年過去恩怨都該要放下，「我真的老了，好希望回到以前威聚的時代，我們好好坐在一起吃一頓飯，當時我們如此艱苦，最後我們還是成功了，希望這微薄的要求，可以得到大家的認可，我真的很愛你們，你們真是我的好孩子。」怎料到了去年10月，孫德榮態度180度大轉變，公開指責孫協志，自己當初一手提拔對方，還讓他成為團體的隊長，給他最高薪，想不到孫協志當自己是老大，漸漸不聽自己指揮、甚至鬧失聯，直呼：「做人最無情」，期間彭小刀嘗試當和事佬，幫助2人和解，但孫德榮拒絕，關係致使凍僵。如今孫協志大婚，孫德榮不以為然，絲毫不放心上，昔日師徒似乎走成陌路。