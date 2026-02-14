我是廣告 請繼續往下閱讀

中華隊今（14）日於高雄澄清湖棒球場與台鋼雄鷹進行交流賽，中信兄弟本土王牌鄭浩均先發主投2局、飆出2K無失分，最快球速達到147公里，接近2025年中職均速148公里。中華隊本場最快一球為去年中職選秀狀元韋宏亮所投出，根據中職官方數據顯示，該球為148公里。中華隊繼昨戰3：2力克台鋼雄鷹，今靠全場12支安打攻下6分，終場6：2勝出。投手方面派出6投出馬，30人名單內的鄭浩均先發首局就飆出2K，包含本場最快球速147公里，下一個半局續投再度取得3上3下，總計2局無失分。中華隊後續派上樂天桃猿火球男賴胤豪、台鋼雄鷹狀元郎韋宏亮、中信兄弟終結者吳俊偉登板，3人皆投出無失分好投，同樣在30人名單內的台鋼雄鷹終結者林詩翔，登板被打出連續安打，失掉2分，林詩翔本戰極速146公里。先發投手鄭浩均2025年中職下半季復出，主投54.1局，均速148公里，本場球速約落在143公里左右，極速147公里，也測試包含卡特、曲球等變化球，就球速而言，目前仍在調整階段。