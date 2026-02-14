我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳建豪（如圖）新歌〈Ur The Reason〉MV釋出，又帥氣又有美貌，被粉絲定位為純享畫面版。（圖／相信音樂提供）

適逢浪漫的西洋情人節，吳建豪為歌迷送上最暖心的獻禮！醞釀三年的全新專輯《Dance Until We Die》於釋出第二波主打新歌MV〈Ur The Reason〉。這首被粉絲譽為無限循環曲的作品，不僅畫面又帥氣又有美貌，吳建豪更在影片中大秀復古車，甚至幽默喊話，笑稱看天王周杰倫拍MV有很多開車的畫面，「想說也跟杰倫拼一下。」吳建豪表示，欣賞周杰倫的MV，經常會出現復古車，很有特色。這次在他MV裡出現的復古車，搭配隨風飄揚的白色襯衫，讓他像是乘著雲開往幸福的道路，也呼應歌曲中想表達的無條件的大愛。〈Ur The Reason〉MV再度邀請曾為BIGBANG、BLACKPINK Jisoo執導的韓國知名導演Han Sa-min操刀。影片以黑白純色展現最純粹的情感，吳建豪表示，這首歌無論中英文版，想傳達的都是一種全世界都能感受、大方且無條件的愛。絕美的視覺呈現，也讓這支影片被粉絲狂讚是真正的藝術品，封為純享美貌版。有趣的是，在拍攝過程也迎來了幸運的眷顧。原本氣象預報顯示台北將迎來一整週的大雨，拍攝前一天更是大雨滂沱，讓吳建豪一度考慮將劇組拉到南部拍攝；沒想到當天奇蹟似地出了大太陽，讓他開心直呼：「很幸運，是被祝福的美好一天。」除了新歌大受好評，吳建豪、言承旭、周渝民和五月天阿信的《F✦FOREVER恆星之城》演唱會也迎來好成績。3月12日至15日將到中國深圳大運中心體育館場次，以及3月19日至22日會到武漢光谷國際網球中心，目前已全數完售。