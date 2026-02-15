我是廣告 請繼續往下閱讀

據報導，倫納德在與快艇續約期間，另外簽下了一份價值2800萬美金的代言合約，但實際上卻是「領乾薪、不辦事（No-show job）」。

▲洛杉磯快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）日前曾否認外界所稱的「陰陽合約」傳聞，強調一切僅是「陰謀論」。（圖／美聯社／達志影像）

NBA

NBA美國職籃（National Basketball Association）近日爆出近年來最嚴重的集體違規醜聞。洛杉磯快艇（Los Angeles Clippers）當家球星「可愛」卡懷·倫納德（Kawhi Leonard）與球團被指控透過空殼公司規避聯盟薪資上限（Salary Cap）。這場法律風暴起源於一家名為「Aspiration」的環保金融科技公司。調查發現，快艇隊老闆史提夫·鮑默（Steve Ballmer）與少數股東曾先後向該公司注資超過1億美金，且資金撥付時間與倫納德領取酬勞的日期高度吻合。聯盟正在釐清這是否為「檯面下的薪資」，藉此在不觸發豪華稅或硬上限（Hard Cap）的情況下，給予球星超額報酬。諷刺的是，這場風暴爆發之時，正值NBA全明星周末在快艇隊全新的主場「直覺巨蛋（Intuit Dome）」舉行。儘管倫納德憑藉場均27.9分、6.4籃板的優異表現，以替補身分入選全明星賽，但場外的法律爭議卻成為媒體追逐的焦點。聯盟主席亞當·席爾佛（Adam Silver）在受訪時語氣嚴厲，強調為維護薪資體系的誠信，聯盟將不排除採取史無前例的嚴厲處分。根據NBA集體薪資協議，若發現重大規避薪資上限行為，聯盟有權對球隊開出最高750萬美金（約2.4億台幣）的罰款、沒收未來多枚首輪選秀權、甚至撤銷球員合約並禁止其與原球隊續約。對於快艇隊老闆鮑默而言，金錢罰款或許不痛不癢，但若失去未來選秀權或導致倫納德成為自由球員，將對這支力求爭冠的球隊造成毀滅性打擊。法律專家分析，此案若成真，將是繼2000年明尼蘇達灰狼（Minnesota Timberwolves）喬·史密斯案（Joe Smith scandal）後，籃壇最大的紀律處分案。