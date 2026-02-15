我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA全明星周末向來話題不斷，今年名人賽場邊卻出現一段意外插曲。效力於NBA美國職籃（National Basketball Association）查拉尼亞此次代表「Team Giannis」出賽，由密爾瓦基公鹿隊球星揚尼斯．安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）擔任榮譽教練。比賽過程中，鏡頭捕捉到查拉尼亞在板凳席查看手機畫面，讓杜蘭特忍不住在社群平台發文表示：「拜託，尊重一下比賽吧@ShamsCharania……正在比賽耶？？？？？？」這段發文迅速在網路上瘋傳。查拉尼亞以敬業聞名，自2010年代起專職報導NBA動態，並於2024年底接掌知名體育頻道內線記者重任。即便如此，杜蘭特認為在比賽進行期間查看手機，仍顯得有些「太投入工作」。更添趣味的是，查拉尼亞此役一分未得，成為網友揶揄的對象。未來每當他爆料重大交易或傷兵消息，勢必少不了球迷拿這場名人賽表現開玩笑。2026年Ruffles NBA全明星名人賽最終由Team Giannis以65：58擊敗Team Anthony。羅姆．佛林（Rome Flynn）攻下17分、4助攻，榮膺本屆最有價值球員。林書豪（Jeremy Lin）則繳出12分、15籃板的全能數據，並在第四節末段投進關鍵「8分球」拉開差距，成為勝負分水嶺。對手方面，由洛杉磯閃電隊外接手基南．艾倫（Keenan Allen）拿下全隊最高18分，艾德里安．努涅斯（Adrien Nunez）挹注13分。