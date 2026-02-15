適逢農曆丙午馬年，NBA賽場上的「馬」字輩球隊命運卻大相逕庭。截至今日，聖安東尼奧馬刺隊以38勝16負的驚人戰績高居西區第二，展現出「馬到成功」的強大氣勢；反觀去年闖進總決賽的印第安納溜馬隊，卻因核心主將傷缺，目前僅以15勝40負在東區殿後，陷入苦戰。
馬刺隊：黑衫軍復興，斑馬與城堡的完美融合
本賽季的馬刺隊無疑是全聯盟最受矚目的「快馬」。在波波維奇（Gregg Popovich）的指導下，二年級生狀元溫班亞馬（Victor Wembanyama）展現出統治級的防守與進攻進化。加上去年的新人王卡斯楚（Stephon Castle）穩定發揮，馬刺隊從上季的樂透區球隊一躍成為爭冠勁旅。
目前馬刺隊正處於一波連勝中，特別是在2月11日客場擊敗勇士隊的比賽中，團隊展現出的防守強度讓全聯盟膽寒。媒體分析認為，馬刺這匹「黑馬」已不再只是潛力股，而是西區任何球隊都不敢忽視的強敵。
溜馬隊：王牌失蹤，戰術體系面臨重建
相較於馬刺的歡樂氣氛，印第安納溜馬的馬年過得相當心酸。核心球星哈里伯頓（Tyrese Haliburton）因去年總決賽導致的阿基里斯腱重傷賽季報銷，讓這支進攻火力曾冠絕聯盟的球隊瞬間失能。
為了止跌回升，溜馬隊在2月初的交易截止日前大刀闊斧，將年輕戰力馬瑟倫（Bennedict Mathurin）交易至洛杉磯快艇，換來長人祖巴克（Ivica Zubac）試圖修補禁區。教頭卡萊爾（Rick Carlisle）坦言，這是一個「重整」的過程，希望在明星賽能靠著新陣容打出新氣象。
參考來源：ESPN、CSDA
NBA相關報導：
NBA／詹姆斯今夏確定離開湖人？外媒驚曝重返騎士：展開退休巡演
NBA／保羅結束21年職業生涯！曾用61分致敬祖父 卻陷入心理矛盾
NBA／保羅宣布退休！柯瑞重溫勇士同隊時光：以後高爾夫球場相見
