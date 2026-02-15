我是廣告 請繼續往下閱讀

溫班亞馬：年度最佳防守球員（DPOY）頭號人選

▲爵士球星馬卡南（Lauri Markkanen）近期受傷勢困擾，預計於2月20日回歸。（圖／美聯社／達志影像）

馬卡南與馬瑟倫：命運的分叉點

NBA

馬年看馬！2026年NBA賽場上，名字中文翻譯裡有「馬」的球星成了各隊勝負的關鍵指標。22歲的溫班亞馬本賽季場均繳出24.4 分、11.1籃板、2.7阻攻的全能數據。他曾在2月10日對陣湖人隊時單場爆發砍下40分，徹底展現出「外星 Pegasus（飛馬）」的滯空能力。目前各界普遍預期，溫班亞馬將在馬年抱走他的第一座 年度最佳防守球員（DPOY） 獎盃。他的臂展與封阻能力，讓聖安東尼奧的禁區成了對手無法輕易跨越的「馬場」。「北歐馬」馬卡南 (Lauri Markkanen)： 儘管猶他爵士隊目前在西區排名靠後，但馬卡南依舊是聯盟頂級的得分機器，場均26.7 分傲視群倫。雖然近期受傷勢困擾，預計於2月20日回歸，但他在場上的空間開拓能力，仍讓他在交易市場與全明星賽中具備極高話題度。「快艇新馬」馬瑟倫 (Bennedict Mathurin)： 在春節前夕被交易至快艇隊後，這位年輕得分手迅速融入體系。轉隊後首場比賽即展現高效得分能力，被視為快艇季後賽的奇兵。在2026年的 NBA 舞台上，擁有「馬」字輩球星的球隊確實各具看點。無論是馬刺的強勢崛起，還是個別球星的數據爆發，這群「悍馬」都將在下半賽季繼續攪動聯盟版圖。