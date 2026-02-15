我是廣告 請繼續往下閱讀

▲效力響尾蛇3A的台灣旅美左投林昱珉被南韓視為是假想敵。（圖／美聯社／達志影像）

▲2026 WBC經典賽中華隊賽程，從3月5日開始一連4天都有比賽。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

中華隊首戰將在3月5日於東京巨蛋對陣澳洲，這場「搶勝大戰」將直接決定晉級風向。馬年開春，就讓棒球熱潮帶著全台球迷一起奔騰！

經典賽

農曆丙午馬年來到，全台球迷最期待的「馬年體育盛事」莫過於即將在3月5日開打的第6屆世界棒球經典賽（WBC）。如今進入出征倒數，中華隊正於高雄展開最後階段集訓，誓言要在馬年打出「馬到成功」的氣勢。本屆中華隊分在C組（東京賽區），同組對手包括衛冕軍日本隊、宿敵南韓隊、上屆黑馬澳洲隊以及實力不容小覷的捷克隊。美媒《World Baseball Network》分析指出，雖然日本隊戰力依舊是天花板級別，但中華隊本屆的投手深度與「混血軍團」的加入，被評為歷屆最強，極有機會繼 2013 年後再度闖進八強複賽。「部長」張育成依舊是這支中華隊的精神領袖。雖然他自嘲是內野「跳棋」，可能改守一壘或三壘，但他的長打火力和大賽經驗是隊伍不可或缺的核心。值得關注的是，本屆中華隊陣容更具「國際化」。。這兩位具有大聯盟等級運動能力的強打，將與「台灣隊長」陳傑憲組成兼具速度與破壞力的前段打線，讓日韓投手面臨極大壓力。投手端則是中華隊馬年能否奔騰的關鍵。雖然王牌左投林昱珉在去年小聯盟球季遭遇低潮，但他仍獲得響尾蛇隊大聯盟春訓邀請，預計將在3月準時報到帶領先發輪值。加上在日職表現出色的古林睿煬以及火球男徐若熙，這批球速150公里+的投手群，是中華隊敢於叫陣列強的最大底氣。為了備戰，球員們在春節期間僅有短暫返家吃年夜飯。張育成受訪時笑說：「紅包領完就趕快回球場，這次不想再掉眼淚，要在邁阿密慶祝！」機票與球票秒殺，屆時全台勢必再次掀起「台灣尚勇」的應援熱潮。