我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA 全明星周末之夜於今（15）日繼續在洛杉磯 Intuit Dome 體育館掀起高潮。波特蘭拓荒者（Portland Trail Blazers）巨星里拉德（Damian Lillard）在全場驚呼聲中展現其傳奇射手本色，儘管本季因阿基里斯腱重傷尚未於例行賽出場，仍於今日決賽中驚險擊敗強敵，奪得個人職業生涯第三座三分球大賽冠軍。里拉德（Damian Lillard）在此次決賽中頂住壓力，投出 29 分的高分，力克鳳凰城太陽（Phoenix Suns）球星布克（Devin Booker）的 27 分以及夏洛特黃蜂（Charlotte Hornets）新秀紐佩爾（Kon Knueppel）的 17 分。這是里拉德繼 2023 年與 2024 年後第三度封王，正式加入傳奇球星柏德（Larry Bird）與哈吉斯（Craig Hodges）的行列，成為 NBA 歷史上僅有的三位三度奪得三分球大賽冠軍的球員。比賽過程極具戲劇性。布克（Devin Booker）在首輪表現神勇，狂轟全場最高的 30 分強勢晉級決賽。進入決賽後，率先登場的新秀紐佩爾（Kon Knueppel）受限於壓力僅得 17 分。隨後登場的里拉德穩定輸出拿下 29 分。壓軸登場的布克在最後一個錢球架（Money-ball Rack）前已累積 23 分，若能投進最後三顆加分球即可超越里拉德，然而他卻意外連續錯失最後三球，最終以兩分之差遺憾落敗。現年 35 歲的里拉德本季因傷病困擾，至今尚未為拓荒者隊出戰過任何一場比賽。他在賽後採訪中表示，參加此次大賽是為了持續累積自己的職業生涯傳奇（Legacy），並坦言在最後時刻看到布克出手時確實有些緊張。里拉德此次以 29 分奪冠，也創下了他個人在歷屆奪冠決賽中的最高分紀錄。隨著週六之夜的落幕，NBA 全明星週末將迎來最後的高潮。明日（16日）將進行第 75 屆全明星正賽，今年將採用全新的三隊循環賽（Round-robin）制度，由詹姆斯（LeBron James）領軍的美國隊將與世界隊展開巔峰對決。