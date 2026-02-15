NBA 全明星周末之夜於今（15）日繼續在洛杉磯 Intuit Dome 體育館掀起高潮。波特蘭拓荒者（Portland Trail Blazers）巨星里拉德（Damian Lillard）在全場驚呼聲中展現其傳奇射手本色，儘管本季因阿基里斯腱重傷尚未於例行賽出場，仍於今日決賽中驚險擊敗強敵，奪得個人職業生涯第三座三分球大賽冠軍。
歷史級成就 里拉德與柏德、哈吉斯並肩
里拉德（Damian Lillard）在此次決賽中頂住壓力，投出 29 分的高分，力克鳳凰城太陽（Phoenix Suns）球星布克（Devin Booker）的 27 分以及夏洛特黃蜂（Charlotte Hornets）新秀紐佩爾（Kon Knueppel）的 17 分。這是里拉德繼 2023 年與 2024 年後第三度封王，正式加入傳奇球星柏德（Larry Bird）與哈吉斯（Craig Hodges）的行列，成為 NBA 歷史上僅有的三位三度奪得三分球大賽冠軍的球員。
布克最後一輪失準 遺憾居亞
比賽過程極具戲劇性。布克（Devin Booker）在首輪表現神勇，狂轟全場最高的 30 分強勢晉級決賽。進入決賽後，率先登場的新秀紐佩爾（Kon Knueppel）受限於壓力僅得 17 分。隨後登場的里拉德穩定輸出拿下 29 分。壓軸登場的布克在最後一個錢球架（Money-ball Rack）前已累積 23 分，若能投進最後三顆加分球即可超越里拉德，然而他卻意外連續錯失最後三球，最終以兩分之差遺憾落敗。
完全沒打例行賽 里拉德手感還是熱
現年 35 歲的里拉德本季因傷病困擾，至今尚未為拓荒者隊出戰過任何一場比賽。他在賽後採訪中表示，參加此次大賽是為了持續累積自己的職業生涯傳奇（Legacy），並坦言在最後時刻看到布克出手時確實有些緊張。里拉德此次以 29 分奪冠，也創下了他個人在歷屆奪冠決賽中的最高分紀錄。
隨著週六之夜的落幕，NBA 全明星週末將迎來最後的高潮。明日（16日）將進行第 75 屆全明星正賽，今年將採用全新的三隊循環賽（Round-robin）制度，由詹姆斯（LeBron James）領軍的美國隊將與世界隊展開巔峰對決。
我是廣告 請繼續往下閱讀
里拉德（Damian Lillard）在此次決賽中頂住壓力，投出 29 分的高分，力克鳳凰城太陽（Phoenix Suns）球星布克（Devin Booker）的 27 分以及夏洛特黃蜂（Charlotte Hornets）新秀紐佩爾（Kon Knueppel）的 17 分。這是里拉德繼 2023 年與 2024 年後第三度封王，正式加入傳奇球星柏德（Larry Bird）與哈吉斯（Craig Hodges）的行列，成為 NBA 歷史上僅有的三位三度奪得三分球大賽冠軍的球員。
比賽過程極具戲劇性。布克（Devin Booker）在首輪表現神勇，狂轟全場最高的 30 分強勢晉級決賽。進入決賽後，率先登場的新秀紐佩爾（Kon Knueppel）受限於壓力僅得 17 分。隨後登場的里拉德穩定輸出拿下 29 分。壓軸登場的布克在最後一個錢球架（Money-ball Rack）前已累積 23 分，若能投進最後三顆加分球即可超越里拉德，然而他卻意外連續錯失最後三球，最終以兩分之差遺憾落敗。
完全沒打例行賽 里拉德手感還是熱
現年 35 歲的里拉德本季因傷病困擾，至今尚未為拓荒者隊出戰過任何一場比賽。他在賽後採訪中表示，參加此次大賽是為了持續累積自己的職業生涯傳奇（Legacy），並坦言在最後時刻看到布克出手時確實有些緊張。里拉德此次以 29 分奪冠，也創下了他個人在歷屆奪冠決賽中的最高分紀錄。
隨著週六之夜的落幕，NBA 全明星週末將迎來最後的高潮。明日（16日）將進行第 75 屆全明星正賽，今年將採用全新的三隊循環賽（Round-robin）制度，由詹姆斯（LeBron James）領軍的美國隊將與世界隊展開巔峰對決。