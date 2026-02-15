我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA全明星周末之夜於今（15）日持續在洛杉磯舉行，在備受矚目的「Kia全明星技術挑戰投籃賽」（Kia All-Star Skills Shooting Stars）中，由布朗森（Jalen Brunson）領銜的「尼克隊」（Team Knicks）展現驚人的外線手感與團隊默契，最終在決賽以47：39擊敗「卡麥隆隊」（Team Cameron），成功問鼎 2026 年投籃大賽冠軍，讓現場尼克球迷瘋狂歡呼。本次「尼克隊」的組成極具話題性，除了陣中雙星布朗森（Jalen Brunson）與唐斯（Karl-Anthony Towns）外，更找回了尼克傳奇名將休士頓（Allan Houston）助陣。最特別的是，該隊的指定傳球者由現任尼克助理教練、同時也是布朗森父親的瑞克·布朗森（Rick Brunson）擔綱。這份由現役球星、名宿與家人組成的特殊羈絆，成為他們奪冠的關鍵動力。在首輪賽事中，「尼克隊」便展現了奪冠氣勢，在計時時間內瘋狂砍下 31 分，超越了「卡麥隆隊」的 24 分、由哈波父子組成的「哈波隊」的 18 分，以及由霍姆葛倫（Chet Holmgren）領軍、僅拿 16 分的「全明星隊」，以首輪最高分的成績強勢晉級決賽。決賽由首輪表現穩定的「卡麥隆隊」先行登場，由傳奇球星馬蓋蒂（Corey Maggette）領軍投出 39 分的高分，給予尼克隊極大壓力。然而，壓軸登場的「尼克隊」完全無視壓力，布朗森與唐斯輪番在外線命中，加上休士頓寶刀未老的精準投射，最終單局灌進 47 分，以懸殊差距奪下冠軍頭銜。本屆賽事特別凸顯了「名人指定傳球者」的重要性，相較於其他隊伍在傳球節奏上的紊亂，「尼克隊」在教練瑞克·布朗森的精準導引下，進攻流暢度明顯優於其他球隊，成為這場勝利背後不可忽視的功臣。隨著投籃大賽的落幕，週六之夜的氣氛已被炒熱至最高點。接下來，全球球迷將期待稍後登場的三分球大賽與灌籃大賽，見證更多全明星週末的歷史時刻。