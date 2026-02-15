我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著NBA美國職籃（National Basketball Association）傳奇球星保羅（Chris Paul）在本周宣布退役，外界對於當代另一位標誌性人物「詹皇」詹姆斯（LeBron James）何時卸下戰袍的討論也達到頂點。在今（15）日舉行的2026年NBA全明星周末記者會上，聖安東尼奧馬刺隊的新生代巨星文班亞馬（Victor Wembanyama）被問及對詹姆斯未來退休的看法，他的直率回答「不會為此哭泣」，引發網路上的熱烈討論。在媒體聯訪中，一名記者向文班亞馬提出了一個充滿張力的問題：「當詹姆斯正式退休的那一天到來時，你會為他流下一滴眼淚嗎？」這名現年 22 歲、被視為未來聯盟門面的法國長人，隨即露出微笑並簡潔地回答：「不會。」這個果斷的答案立刻引起全場記者的一陣笑聲。隨後他補充說明自己的感受：「我不會流淚，但毫無疑問，那種感覺肯定會非常奇怪。」文班亞馬目前正處於職業生涯的第 3 個賽季，雖然兩人在過去3年中曾因傷病錯過幾次對戰機會，但截至目前為止，這位新生代球星與歷史得分王詹姆斯已在賽場上正面交鋒過5次。儘管詹姆斯在過去兩季的生產力略有下滑，且不再處於MVP等級的競爭狀態，但他依然被公認為聯盟最具指標性的面孔。這段採訪影片在網路上傳播後，引發了國外論壇Reddit與社群媒體的廣泛討論。不少球迷認為這類提問過於煽情且古怪，甚至有人戲稱這讓人聯想到過去記者曾詢問厄文（Kyrie Irving）是否將詹姆斯視為「父親角色」的經典尷尬時刻。然而，文班亞馬的回答展現了他成熟且專注於賽場競爭的特質。雖然他對這位傳奇前輩充滿敬意，但也深知未來10０年的籃球版圖將由他這一代的球員來接管。隨著明日全明星正賽即將開打，球迷們或許還有幾次機會見證文班亞馬與詹姆斯在賽場上的交手。無論詹姆斯何時決定離開，誠如文班亞馬所言，一個沒有詹姆斯的 NBA 對於當代籃球愛好者來說，確實會是一個相當怪異的場景。