2026 年NBA全明星周六之夜雖然落下帷幕，但灌籃大賽的內容卻引發了排山倒海的負面評價。邁阿密熱火隊的前鋒強森（Keshad Johnson）雖然最終抱走冠軍獎盃，但由於比賽過程失誤連連且內容貧乏，被廣大網友與球迷砲轟為「史上最糟糕的一屆」，甚至諷刺強森不是灌籃王，而是「跳舞大賽冠軍」。本屆決賽由熱火隊強森對決馬刺隊新秀布萊恩（Carter Bryant）。布萊恩原本形勢大好，他在決賽第一輪以一記堪稱教科書等級的胯下換手灌籃獲得 50 分滿分。然而，他在關鍵的最後一記灌籃卻徹底崩盤，在多次嘗試失敗後，被迫改以平庸的 360 度灌籃收尾，僅獲得 43 分。反觀強森在決賽第一輪靠著胯下換手反手灌籃拿下 49.6 的高分，最後一球則以 47.8 分穩健收官。然而，強森在每次灌籃成功後都會進行誇張的舞蹈慶祝，這讓期待高難度肢體對抗的球迷感到極度不滿。賽後，國外知名論壇 Reddit 與社群媒體湧現大量批評。不少球迷指出，強森花在展示腹肌與跳舞的時間比研究灌籃動作還多，紛紛留言諷刺：「恭喜 2026 年跳舞大賽冠軍誕生」。更令支持者心寒的是，本屆賽事展現出的競技水準與熱情極度低落。評論家指出，這可能是史上最差的一屆週六之夜，球員們似乎只是為了完成任務而參賽，更有網友刻薄地形容：「球員們對待明星賽的態度簡直像是在履行『陪審義務』（Jury duty），完全看不出熱忱」。網路上球迷有如此留言：「那是跳舞冠軍，不是灌籃王」、「他花在跳舞跟秀腹肌的時間，遠比他花在鑽研灌籃動作還要多」、「這可能是史上最爛的一屆，這話我說得很認真」、「當比賽的結局是因為對手失誤『送』出冠軍，而不是因為冠軍做出驚人動作時，那個頒獎典禮尷尬到讓人看不下去」、「如果連球員自己都不想參與，為什麼我們要坐在電視機前看？」。除了決賽兩人的低迷表現，原本備受期待的「傳奇之子」理查森（Jase Richardson）與地主湖人隊長人海耶斯（Jaxson Hayes），在首輪的表現也未能點燃觀眾熱情，早早遭到淘汰。在三連霸教主麥克隆（Mac McClung）缺席後，灌籃大賽再次陷入創意枯竭與星光黯淡的泥淖。雖然強森最終帶走了獎盃，但這場在洛杉磯新場館 Intuit Dome 舉行的體能盛宴，最終卻在尷尬的頒獎典禮中草草收場。如何挽救灌籃大賽持續下滑的評價，恐將成為 NBA 官方明年急需面對的燙手山芋。