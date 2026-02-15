洛杉磯湖人與金州勇士兩大豪門的補強藍圖恐將化為泡影。根據美媒《Heavy Sports》資深記者迪凡尼（Sean Deveney）報導，儘管外界盛傳紐奧良鵜鶘隊可能進入重建期，但最新消息顯示，鵜鶘管理層已明確表態，無意送走陣中主力側翼墨菲（Trey Murphy III）及瓊斯（Herb Jones），這對積極尋求交易的湖人與勇士無疑是一次沉重打擊。
鵜鶘拒絕拆解陣容 目標明年強勢歸來
在今年2月的交易截止日前，墨菲與瓊斯一直是聯盟各隊爭奪的頭號目標。報導指出，雖然湖人與勇士多次開出具備吸引力的籌碼嘗試挖角，但鵜鶘籃球營運副總裁杜馬斯（Joe Dumars）在1月時就曾向各隊告知，這兩名球員以及王牌球星威廉森（Zion Williamson）皆為非賣品。
一名東區球團高層直言：「鵜鶘的立場非常明確，他們希望保留現有核心並在此基礎上繼續建設，而非推倒重建。」鵜鶘計畫在未來幾個月內迎回接受阿基里斯腱手術的控衛莫瑞（Dejounte Murray），並持續培養費爾斯（Jeremiah Fears）與昆恩（Derik Queen）兩位潛力新秀，爭取在下個賽季重返爭冠行列。
湖人、勇士「墨菲爭奪戰」暫告段落
對於湖人隊而言，墨菲被視為與唐西奇（Luka Doncic）搭檔的最佳側翼人選；而勇士隊則希望引進墨菲來分擔柯瑞（Stephen Curry）的外線壓力。然而，由於鵜鶘堅信墨菲的價值將持續攀升，預計在今年6月的選秀會期間，兩隊仍難以撼動鵜鶘的留人決心。
塞爾提克有意武切維奇 公牛競爭凱斯勒
除了墨菲的轉隊風波，報導也提到其他關鍵流言。波士頓塞爾提克正考慮在今夏續約中鋒武切維奇（Nikola Vucevic），但前提是必須符合球隊規避奢侈稅的低價合約（約年薪1000萬美元）。此外，湖人鎖定的另一名限制性自由球員凱斯勒（Walker Kessler），目前也面臨芝加哥公牛隊的強力競爭，公牛隊據傳已準備好開出價值3000萬美元起的優渥合約來搶人。
值得關注的還有勇士隊老將格林（Draymond Green）。雖然格林表達了續戰2至4年的意願，但西方聯盟高層透露，勇士隊已準備好翻開歷史新頁。除非格林願意接受大幅度降薪（如600萬美元級別的合約），否則在2026-27年球季承載2750萬美元薪資的他，恐難逃離隊命運。
消息來源：Heavy Sports
