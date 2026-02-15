我是廣告 請繼續往下閱讀

在今日於洛杉磯 Intuit Dome舉行的2026年NBA美國職籃（National Basketball Association）灌籃大賽中，除了最終的奪冠爭議外，場上也發生了一幕令全場屏息的驚險意外。奧蘭多魔術隊的新秀理查森（Jase Richardson）在嘗試挑戰高難度動作時不慎慘摔，險些造成嚴重的腦震盪傷勢，所幸最終並無大礙。身為兩屆灌籃王傑森·理查森（Jason Richardson）之子，理查森在首輪嘗試一記高難度的自拋打籃板側邊接球 360 度灌籃。然而，他在起跳接球後，他準備猛扣卻灌在籃板外緣，導致他在空中失去平衡向後重摔。由於下墜力道強勁，理查森背部著地且頭部險些撞擊地面，嚇得場邊球員與球迷驚聲尖叫。現場不少媒體與球迷開玩笑表示，理查森這一下恐怕已經造成腦震盪，但隨後看到他自行站起並完成後續比賽，才讓眾人鬆了一口氣。雖然他最終堅持賽完，但表現明顯受到影響，最終在四名參賽者中排名墊底，排在海耶斯（Jaxson Hayes）、布萊恩（Carter Bryant）以及新科冠軍強森（Keshad Johnson）之後。儘管灌籃大賽表現不如預期，但這位前密西根州大球星的菜鳥球季依然備受肯定。目前理查森場均貢獻5.1分，且擁有47%的投籃命中率與37%的三分球命中率。體育評論家指出，官方或許是為了讓他追隨父親的足跡才邀請其參賽，但以理查森的技術特點來看，他其實更適合參加三分球大賽。奧蘭多魔術隊的球迷在社群媒體上紛紛表達對理查森的關心，慶幸他沒有因為這次表演賽而受傷。雖然理查森在 2 月份陷入手感冰冷的「新秀牆」，場均得分下滑至 2.8 分，但他在場上的效率與潛力仍被視為球隊未來的重點培養對象。這場令人冷汗直流的意外，也讓外界再次討論全明星賽球員受傷的風險。對於理查森而言，或許這將是他職業生涯最後一次出現在灌籃大賽的舞台。