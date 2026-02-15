我是廣告 請繼續往下閱讀

針對聯盟日益嚴重的「擺爛」（Tanking）風氣，NBA美國職籃（National Basketball Association）主席蕭華（Adam Silver）今日在洛杉磯全明星周末的年度記者會上發出強烈警告。蕭華明確表示，為了維護比賽競爭力與球迷權益，聯盟正考慮「採取一切可能的措施」來杜絕球隊刻意輸球的行為，甚至不排除徹底改革現行的選秀制度。蕭華在記者會上坦言，本賽季部分球隊為了爭奪更高位階的選秀權，刻意輸球的情況比往年更為嚴重。他直言，現有的樂透選秀制度（NBA Draft Lottery）可能已經過時，現在是時候重新審視這種制度是否能反映真正的球隊實力。本周，聯盟剛針對猶他爵士隊重罰 50 萬美元，並對印第安納溜馬隊開罰 10 萬美元，主因是這兩支球隊在具備競爭力的比賽末段惡意輪休先發球員。對此，蕭華指出，單靠罰款並非解決問題的根本之道，這會導致聯盟與各球隊之間產生不健康的關係，必須從誘因機制上進行根本性的改變。蕭華透露，目前聯盟正在討論約10種潛在方案。雖然廢除選秀制度尚未正式列入議程，但內部官員證實，如果取消選秀並讓新秀直接成為自由球員（Free Agents）是阻止擺爛、保護付費觀眾的唯一方法，聯盟將會嚴肅考慮。蕭華指出：「選秀的初衷是幫助戰績最差的球隊重新建立競爭力，但當球隊開始操縱比賽表現以獲取高順位時，經濟學家會說我們的激勵機制完全搞反了。這絕對不是球迷想看到的。」本季「擺爛」行為出現了新型態。華盛頓巫師、猶他爵士與印第安納溜馬等戰績低迷的球隊，紛紛透過交易換來如楊恩（Trae Young）、戴維斯（Anthony Davis）或傑倫·傑克森（Jaren Jackson Jr.）等受傷的明星球員，名義上是補強，實則是讓這些領高薪的球員在板凳養傷，藉此換取持續輸球的「戰略空間」。除了打擊擺爛，蕭華也透露聯盟將在下個月討論擴軍計畫。儘管目前尚未進行正式投票，但西雅圖與拉斯維加斯仍是目前最有可能獲得擴軍球隊的城市。蕭華也特別澄清，目前不考慮任何現有球隊的「搬遷」（Relocation）方案，包含傳聞中可能異動的曼菲斯灰熊與紐奧良鵜鶘，短期內都不會離開現址。隨著第 75 屆全明星正賽即將於明日開打，蕭華的這番「改革論」無疑為未來的 NBA 制度走向投下了一顆震撼彈。