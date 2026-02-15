我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年NBA全明星週掀起高潮，波特蘭拓荒者傳奇球星里拉德（Damian Lillard）在三分球大賽中上演不可思議的傳奇時刻。儘管本賽季因阿基里斯腱斷裂整季報銷，這位35歲的老將仍披掛上陣，最終在決賽輪飆出29分的高分，擊敗鳳凰城太陽布克（Devin Booker）與夏洛特黃蜂新秀克努佩爾（Kon Knueppel），生涯第三度加冕三分球王寶座。而在賽後受訪時，里拉德更幽默承認，自己在場邊觀戰時心裡只想著一件事：「祈禱布克失敗。」決賽輪戰況激烈，里拉德率先登場並展現「大心臟」特質，在花球車的加持下轟下29分。隨後登場的太陽球星布克，必須超越這個分數才能奪冠。當里拉德在場邊看著布克一球球出手時，心裡在想什麼？他在接過獎盃後幽默地向媒體坦承：「老實說，我在祈禱他失敗。」曾拿過冠軍的布克最終未能跨越 29分門檻，目送里拉德將獎盃帶回波特蘭。這也是里拉德繼先前兩次奪冠後，生涯第三度在三分球大賽封王。這座冠軍對里拉德而言意義非凡。他正式追平了傳奇球星「大鳥」柏德（Larry Bird）與公牛神射手霍奇斯（Craig Hodges），並列NBA史上第3位能夠三度贏得三分球大賽冠軍的球員。更令人驚嘆的是，他是在阿基里斯腱重傷的復健期間完成這項壯舉。里拉德在去年休賽季遭到密爾瓦基公鹿釋出後，與老東家拓荒者簽下了一份3年4200萬美元的合約，其中包含不可交易條款，意味著他極有可能在波特蘭終老。儘管拓荒者目前在阿夫迪亞（Deni Avdija）與年輕核心的帶領下，以西區第 9名的戰績力拚季後賽，但球團已確認里拉德本季不會復出。在結束這場充滿榮耀的明星賽後，里拉德將繼續專注於阿基里斯腱的復健，目標鎖定 2026-27賽季健康回歸。