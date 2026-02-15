我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA 全明星週末熱鬧登場，除了球星們的互動花絮外，近期聯盟針對猶他爵士與印第安納溜馬因「擺爛（Tanking）」開出鉅額罰單一事，成為媒體追問的焦點。相較於聯盟總裁席爾瓦（Adam Silver）誓言嚴打的嚴肅態度，金州勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）卻有不同看法。他在受訪時公開質疑擺爛問題是否真的如此嚴重，並呼籲外界應將焦點轉向過於密集的82場賽制。面對記者提問關於球隊為了選秀籤而技術性輸球的現象，柯瑞採取了淡化的立場。「這真的是個那麼大的問題嗎？我只是問問。我們感覺競爭顯然還是很激烈的，」柯瑞表示。他指出，聯盟每年都在試圖解決不同的議題，例如推出附加賽就是為了增加例行賽尾聲的競爭性，「事情會演變，問題會產生，大家總是喜歡拿放大鏡檢視聯盟的負面消息。但我們應該專注於正面的部分，看看頂層的競爭有多棒，例行賽的種子序與季後賽席次爭奪依然充滿意義。」對於柯瑞而言，比起少數球隊在季末的擺爛操作，球員整季面臨的體能負荷或許才是更迫切需要解決的結構性問題。「我知道大家都在談論我們打比賽的場次數量（82場），這可能才是我會更關注的地方，」柯瑞說道。他認為，或許縮減場次，或是將賽季時間拉長一至兩週以減少背靠背賽程，才是提升比賽品質的關鍵，「別忘了聯盟整體在技術水準、全球影響力等方面都處於極佳狀態。雖然我沒有標準答案，但每年確實都有新問題要解決。」儘管柯瑞試圖為聯盟緩頰，但NBA總裁席爾瓦在同日的媒體活動中卻持強硬立場。面對爵士與溜馬在關鍵時刻輪休主力、公然挑戰競技公平底線的行為，席爾瓦證實這已是聯盟的頭號大敵。「我們正在討論所有可能的補救措施，以阻止這種行為，」席爾瓦語氣嚴肅地表示。這暗示了除了近期的罰款外，未來聯盟可能會祭出更嚴厲的選秀權懲罰或禁賽規定，以杜絕球隊為了狀元籤而放棄比賽的歪風。