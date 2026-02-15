我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年NBA美國職籃（National Basketball Association）全明星灌籃大賽在今（15）日於洛杉磯Intuit Dome慘淡收場。由於決賽過程充斥著失誤與平庸的動作，邁阿密熱火隊的強森（Keshad Johnson）在全場噓聲大於掌聲的情況下「反高潮」奪冠。對此，美媒隨即發布了三屆冠軍麥克朗（Mac McClung）的練習灌籃影片，在發布不到30分鐘內便吸引超過11萬次觀看，顯示球迷對本屆賽事水平的極度不滿。本屆決賽由熱火隊強森對決馬刺隊新秀布萊恩（Carter Bryant）。布萊恩在決賽首輪以一記精彩的自拋打板跨下換手灌籃獲得全場唯一的滿分50分，原本奪冠呼聲極高。然而，他在決定性的最後一球嘗試高難度自拋打板跨下灌籃時徹底崩盤。在90秒的限制時間內，布萊恩反覆失敗，甚至一度停下來與場邊球評卡特（Vince Carter）對話浪費時間，最終被迫在讀秒階段倉促完成一記平庸的灌籃。雖然強森在決賽輪僅以一記跨下換手以及罰球線內一步的一手灌籃收尾，但憑藉較高的完成度與不斷的舞蹈慶祝，最終奪下這座星光黯淡的獎盃。除了決賽的尷尬收場，預賽同樣驚險萬分。奧蘭多魔術隊的「傳奇之子」理查森（Jase Richardson）在嘗試 360 度空中接力時發生嚴重失誤，向後重摔倒地嚇壞全場，所幸最終並無大礙但隨即遭到淘汰。而湖人隊長人海耶斯（Jaxson Hayes）則因動作過於簡單且缺乏創意，未能挺進決賽。面對灌籃大賽低迷的評價，球迷紛紛喊話要三連霸教主麥克朗回歸。麥克朗在受訪時揭露了今年不參賽的內幕，他表示：「官方告訴我，如果我參賽，很多人就不願意參加了。」為了不讓賽事開天窗，他決定在完成三連霸壯舉後退隱，並在今年轉戰新秀挑戰賽。然而，現實是殘酷的。美媒 Team VKTRY在賽後發布麥克朗在練習場輕易完成高難度動作的影片，半小時內就有11萬次觀看及上千人按讚。留言區充斥著「麥克朗必須在2027年拯救灌籃大賽」的呼聲，反映出球迷對今年這場被諷刺為「跳舞大賽」的極度失望。NBA官方在麥克朗缺席後，顯然未能找到具備同等競爭力的選手，如何挽救這項年度招牌賽事的名聲，將成為聯盟未來的巨大挑戰。