我是廣告 請繼續往下閱讀

▲孫協志（左）在昨日舉辦盛大婚禮，迎娶愛妻夏宇童（右）。（圖／經紀團隊提供）

47歲5566成員孫協志與小10歲夏宇童去年3月登記結婚，並選在昨（14）日情人節時，於台北寒舍艾美補辦盛大婚禮。其中，兩人的誓詞也引發外界注目，據悉孫協志在結束上一段與韓瑜的婚姻後，幾乎每晚痛哭，花了很長時間、直到遇到夏宇童才走出傷痛，孫協志也在婚禮上感性向愛妻告白：「謝謝妳讓我再次相信愛情」。孫協志與夏宇童在昨日舉行盛大婚禮，讓到場親友都感受到兩人甜蜜幸福的氛圍。而在誓詞環節中，孫協志也向愛妻告白，「親愛的老婆，謝謝妳出現在我生命裡，謝謝妳在我生命最黑暗的時刻帶我給我一絲曙光」，說完夫妻倆交換婚戒、深情相吻。孫協志接著再對夏宇童說，「謝謝妳讓我再次相信愛情，原來真的有一個人可以讓我盡情地撒嬌、落淚，可以在妳面前展現出我最軟弱的那一面。請妳放心地，將妳的下半輩子交給我，我一定會拚命地讓妳開心，不會讓妳受到任何委屈，讓妳成為全世界最幸福的公主」。這次婚禮，孫協志邀請彭小刀擔任總招待，王仁甫因有行程確定缺席，其他成員許孟哲、王少偉合體現身，孫協志先前被問到婚事籌備進度，坦言非常順利，一切都以夏宇童的想法為主，「所有東西都是宇童喜歡的，包括視覺、吃的、玩的」，至於婚宴花費，孫協志說金額很高，但一切都是值得的。夫妻倆日前也分享婚禮幕後籌備祕辛，第一次與影像團隊開會時，其實對風格方向相當猶豫，很多畫面拿不定主意，但團隊不急著定案，而是願意陪著新人嘗試各種想法，再一步步整理出真正符合兩人氣質的呈現方式，對成品充滿信任。