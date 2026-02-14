我是廣告 請繼續往下閱讀

▲丁小芹曾因賣假包，而遭判有期徒刑2年半。（圖／記者陳思誼攝2019.09.24）

▲孫協志（右）曾坦承與韓瑜（左）離婚的原因之一是傳宗接代。（圖／資料照）

47歲5566成員孫協志與小10歲夏宇童去年3月登記結婚，並選在今（14）日情人節時補辦盛大婚禮，夫妻倆砸下百萬、現場席開40桌，邀大家一同見證兩人的愛情。事實上，孫協志在與夏宇童結婚前，曾有過兩段戀情，一段是丁小芹，另一段則是前妻韓瑜。其中，丁小芹還曾被孫媽媽公開控訴未婚就亂花兒子的錢。除此之外，丁小芹還在之後因販賣假包，而被判刑入獄。孫協志與丁小芹在2003年因主持節目《魔法占卜學園》而結緣。由於孫協志正處於事業巔峰，且經紀人孫德榮對旗下藝人管教甚嚴，兩人起初對外相當低調，甚至曾被媒體拍到同居後仍對外宣稱「只是好友」。而這段戀情最令人印象深刻的就是，孫協志母親曾在部落格及媒體上公開批評丁小芹，指責女方「花錢如流水」、「把孫協志當提款機」，甚至不滿孫協志回家還要幫女友照顧貓咪，認為丁小芹影響了兒子的事業。孫協志當時夾在母親與女友之間，雖然多次試圖護航丁小芹，甚至曾傳出「非丁小芹不娶」，但仍難敵長輩的強大壓力。而在2008年，丁小芹於2008年在《康熙來了》時鬆口承認分手，還在多年後表示分手是因為不希望孫協志因為自己與家人鬧翻。而兩人分手後，丁小芹在2020年因販賣假名牌精品包，涉嫌加重詐欺、違反商標法等罪，遭判有期徒刑2年6個月，於2020年12月正式報到入監服刑，並於2022年4月假釋出獄。孫協志在2010年，因出演電視劇《天下父母心》，與前妻韓瑜結緣，兩人當時愛的高調，認識半年便於2011年登記結婚，婚禮上展現的甜蜜形象深植人心。婚後四年，夫妻倆頻繁在社群平台與節目上曬恩愛，孫協志更曾感性告白，稱韓瑜是「生命中最重要的女人」。外界一度認為他們會攜手白頭，是演藝圈中少見的穩定力量。不料在2015年10月，兩人突然宣布離婚，引發外界多種猜測，而之後孫協志坦承，傳宗接代的壓力確實是離婚導火線之一。而離婚多年後，孫協志在2019年於多次在節目《飢餓遊戲》擔任嘉賓的夏宇童結緣，兩人因互動自然、默契十足而傳出熱戀。然而，或許是汲取了過去感情高調帶來的壓力教訓，兩人長達多年多始終以「好朋友」相稱，被粉絲親切地合稱為「童協CP」。直到2023年5566小巨蛋演唱會，孫協志邀請夏宇童擔任嘉賓，兩人在台上牽手對唱並深情相望，才被外界視為正式官宣認愛。這對戀人也於去年3月修成正果，正式登記結婚，並將於今日正式步入禮堂、進入人生的下一個階段。