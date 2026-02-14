我是廣告 請繼續往下閱讀

▲孫協志（左）和夏宇童（右）去年登記，今日補辦婚禮。（圖／夏宇童臉書）

▲孫德榮（右）說小刀（左）曾想約他跟孫協志一起吃飯，但他拒絕了。（圖／記者葉政勳攝）

孫協志和夏宇童今（14）日在台北寒舍艾美酒店舉辦盛大婚禮，昔日5566成員，除了帶家人出國的王仁甫外，全都到場，就連師妹團七朵花的陳喬恩、趙小僑與賴薇如都現身，但當初一手捧紅5566的喬傑立老闆孫德榮卻缺席婚禮。孫德榮表示自己今天有重要的事要處理，所以不到場，也坦言沒包紅包給孫協志，因為早在他第一次結婚時自己就已經包過了，不想再包。孫德榮今日缺席孫協志婚禮，因為他說自己今日還有其他重要行程，至於有沒有收到喜帖，孫德榮回應他沒去看郵箱，也不清楚。孫德榮更直言自己這次沒包紅包給孫協志，因為他第一次結婚時自己就包過了，所以不願再包。而孫協志的一婚對象是女星韓瑜，兩人2012年5月18日在台北君品酒店舉辦婚禮，當時現場也是眾星雲集，想不到婚姻僅維持約4年就結束，令人唏噓。好在孫協志經過離婚低潮後重新振作，如今與夏宇童愛得也很甜蜜。至於孫協志與孫德榮的師徒恩怨，孫德榮去年10月受訪時就坦言，自己當初一手提拔孫協志，還讓他當5566的隊長，給他最高薪，想不到孫協志後來卻以為自己是老大，可以不聽他指揮，一度鬧失聯讓孫德榮找不到人，因此孫德榮認為孫協志做人最無情。他也透露小刀曾想約兩人吃飯，幫助他們和解，但孫德榮當時拒絕了。