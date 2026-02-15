我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA 全明星週（All-Star Weekend）正如火如荼進行中，休士頓火箭超級球星杜蘭特（Kevin Durant）在媒體日上火力全開。他不僅針對全明星賽「缺乏競爭力」的批評聲浪做出反擊，直接點名約基奇（Nikola Jokic）與唐西奇（Luka Doncic）兩位歐洲巨星才是「擺爛」的主角；更在被問及「社群媒體（X）與電玩二選一」的趣味題時，給出了令人噴飯的「神級」答案，展現他身為「鍵盤俠」始祖的幽默感。眾所皆知，杜蘭特是NBA著名的「網癮少年」與電玩愛好者。但在媒體日上，當記者拋出「如果餘生只能在電玩與X之間選一個，你會選誰？」的終極難題時，杜蘭特毫不猶豫地選擇了X。「我選X，因為那些網友不配聽到我給他們的『神級對話』，」杜蘭特面帶微笑地說道，「他們把這一切視為理所當然。」這番言論再次印證了杜蘭特對於社群媒體的熱愛。從早期的分身帳號事件，到如今直接在網路上與酸民對線、點評時事，杜蘭特在虛擬世界中的活躍程度絲毫不亞於球場。對他來說，失去推特就等於失去了對凡人「開示」的機會，這顯然比不能打電動更令他難以接受。除了趣味話題，杜蘭特也嚴肅地談到了全明星賽近年來飽受詬病的「強度」問題。對於外界常批評老將們不防守，杜蘭特認為這是雙重標準，並將矛頭指向了「世界隊」的兩大看板球星。「你們應該去問問歐洲球員和世界隊，他們到底想不想競爭，」杜蘭特直言不諱，「看看唐西奇和約基奇，回顧一下他們在全明星賽都在幹嘛？這算是競爭嗎？這兩個傢伙根本不在乎比賽，他們甚至躺在地板上、在中場亂投籃。結果你們卻只擔心我們這些老將有沒有認真打？」今年的全明星賽採用全新賽制，將球員分為「世界隊」、「美國之星隊」、以及由杜蘭特、詹姆斯（LeBron James）領軍的「美國條紋隊」，進行三方循環賽。杜蘭特的「嗆聲」是否能激起約基奇與唐西奇的鬥志，成為下週一正賽的最大看點。